https://ria.ru/20250430/samolet-2014344479.html
"Аэрофлот", "Икар" и Nordwind могут начать отправлять рейсы в Сухум
"Аэрофлот", "Икар" и Nordwind могут начать отправлять рейсы в Сухум - РИА Новости, 30.04.2025
"Аэрофлот", "Икар" и Nordwind могут начать отправлять рейсы в Сухум
Российские авиакомпании "Аэрофлот", "Икар" и "Северный ветер" (Nordwind) прорабатывают возможность полетов в Сухум (Абхазия) из разных городов РФ, сообщил... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:49:00+03:00
2025-04-30T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские авиакомпании "Аэрофлот", "Икар" и "Северный ветер" (Nordwind) прорабатывают возможность полетов в Сухум (Абхазия) из разных городов РФ, сообщил Минтранс РФ. Регулярное прямое воздушное сообщение с Абхазией возобновляется после более чем 30-летнего перерыва. Рейс выполнит авиакомпания "ЮВТ АЭРО" по маршруту "Внуково" – Сухум 1 мая. "Прорабатывается возможность полетов "Икар" из Уфы с 3 июня, "Северный ветер" из Казани с 4 июня и "Аэрофлота" из Москвы с 31 мая", - рассказали в Минтрансе. Также 6 мая начнутся полеты авиакомпании "Икар" из Нижнего Новгорода в Сухум с регулярность раз в неделю. Первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума состоялся 7 февраля. Тогда в Абхазии совершил посадку самолет авиакомпании "ЮВТ АЭРО" из московского аэропорта "Внуково". Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Седьмого февраля 2025 года сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме.
https://ria.ru/20250430/samolet-2014312239.html
https://ria.ru/20250429/egipet-2014086643.html
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сухум, абхазия, россия, аэрофлот, в мире
Сухум, Абхазия, Россия, Аэрофлот, В мире
"Аэрофлот", "Икар" и Nordwind могут начать отправлять рейсы в Сухум
Авиакомпании прорабатывают возможность полетов в Сухум из разных городов России
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские авиакомпании "Аэрофлот", "Икар" и "Северный ветер" (Nordwind) прорабатывают возможность полетов в Сухум (Абхазия) из разных городов РФ, сообщил Минтранс РФ.
Регулярное прямое воздушное сообщение с Абхазией возобновляется после более чем 30-летнего перерыва. Рейс выполнит авиакомпания "ЮВТ АЭРО" по маршруту "Внуково" – Сухум 1 мая.
"Прорабатывается возможность полетов "Икар" из Уфы с 3 июня, "Северный ветер" из Казани с 4 июня и "Аэрофлота" из Москвы с 31 мая", - рассказали в Минтрансе.
Также 6 мая начнутся полеты авиакомпании "Икар" из Нижнего Новгорода в Сухум с регулярность раз в неделю.
Первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума состоялся 7 февраля. Тогда в Абхазии совершил посадку самолет авиакомпании "ЮВТ АЭРО" из московского аэропорта "Внуково".
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Седьмого февраля 2025 года сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме.