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Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в "Домодедово" - РИА Новости, 30.04.2025
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12:30 30.04.2025
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Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в "Домодедово"
Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в "Домодедово" - РИА Новости, 30.04.2025
Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в "Домодедово"
Авиакомпания Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в московский аэропорт "Домодедово" со 2 мая, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 30.04.2025
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ашхабад
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Авиакомпания Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в московский аэропорт "Домодедово" со 2 мая, сообщили в воздушной гавани. Рейсы авиакомпании "Туркменистан" в Москву были приостановлены в конце декабря, причину в компании не пояснили. "Флагманская авиакомпания Туркменистана Turkmenistan Airlines со 2 мая возобновляет рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад", - сообщили в "Домодедово". Перелеты в мае запланированы два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на самолетах Boeing 737-800. Помимо Turkmenistan Airlines полеты в Ашхабад также выполняет один из базовых перевозчиков аэропорта "Домодедово" - авиакомпания S7.
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москва, ашхабад, домодедово (аэропорт), в мире
Москва, Ашхабад, Домодедово (аэропорт), В мире
Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в "Домодедово"

Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в "Домодедово" со 2 мая

© РИА Новости / Антон ДенисовАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Авиакомпания Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в московский аэропорт "Домодедово" со 2 мая, сообщили в воздушной гавани.
Рейсы авиакомпании "Туркменистан" в Москву были приостановлены в конце декабря, причину в компании не пояснили.
"Флагманская авиакомпания Туркменистана Turkmenistan Airlines со 2 мая возобновляет рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад", - сообщили в "Домодедово".
Перелеты в мае запланированы два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на самолетах Boeing 737-800.
Помимо Turkmenistan Airlines полеты в Ашхабад также выполняет один из базовых перевозчиков аэропорта "Домодедово" - авиакомпания S7.
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МоскваАшхабадДомодедово (аэропорт)В мире
 
 
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