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Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в "Домодедово"

Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в "Домодедово" - РИА Новости, 30.04.2025

Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в "Домодедово"

Авиакомпания Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в московский аэропорт "Домодедово" со 2 мая, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 30.04.2025

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Авиакомпания Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в московский аэропорт "Домодедово" со 2 мая, сообщили в воздушной гавани. Рейсы авиакомпании "Туркменистан" в Москву были приостановлены в конце декабря, причину в компании не пояснили. "Флагманская авиакомпания Туркменистана Turkmenistan Airlines со 2 мая возобновляет рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад", - сообщили в "Домодедово". Перелеты в мае запланированы два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на самолетах Boeing 737-800. Помимо Turkmenistan Airlines полеты в Ашхабад также выполняет один из базовых перевозчиков аэропорта "Домодедово" - авиакомпания S7.

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