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Румынский сенатор призвала США не признавать выборы президента страны - РИА Новости, 30.04.2025
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13:42 30.04.2025 (обновлено: 13:48 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/rumyniya-2014341201.html
Румынский сенатор призвала США не признавать выборы президента страны
Румынский сенатор призвала США не признавать выборы президента страны - РИА Новости, 30.04.2025
Румынский сенатор призвала США не признавать выборы президента страны
Сенатор парламента Румынии и лидер партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ обратилась к президенту США Дональду Трампу с открытым письмом, в котором призвала... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:42:00+03:00
2025-04-30T13:48:00+03:00
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КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Сенатор парламента Румынии и лидер партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ обратилась к президенту США Дональду Трампу с открытым письмом, в котором призвала Соединенные Штаты не признавать будущие президентские выборов в стране из-за недопуска ряда кандидатов и нарушений демократических процедур. Президентские выборы в Румынии назначены на 4 мая. Шошоакэ известна своей критикой властей ЕС и румынского руководства, а также выступлениями в защиту национального суверенитета. В октябре 2024 года ее кандидатура на президентских выборах была отклонена Конституционным судом. Повторная попытка участия в выборах в 2025 году также была пресечена. "Нынешние выборы не только не могут быть признаны, но и не должны проводиться, потому что система, находящаяся у власти в Румынии, запретила кандидатов, которые имели законное право быть в избирательном бюллетене, тем самым отрицая право граждан избирать и быть избранными, и отрицая саму суть демократии, как это было подчеркнуто в послании посольства США… Я должна подчеркнуть, что я первый и единственный кандидат, отстраненный Конституционным судом, после чего был отстранен еще один кандидат, но уже Центральным избирательным бюро, которое подменило собой Конституционный суд. Мы имеем дело с четырьмя государственными переворотами, совершенными нынешней властью, Конституционным судом и избирательными органом", - говорится в письме Шошоаке, копию которого передали РИА Новости ее помощники. В обращении Шошоакэ выражает мнение, что "глобалистская система" "под влиянием Брюсселя пытается не допустить участие государственников и патриотических кандидатов, что, по ее словам, нарушает фундаментальные принципы демократии". Итоги президентских выборов в Румынии, состоявшихся 24 ноября 2024 года, были аннулированы румынским Конституционным судом 6 декабря. Лидером первого тура тогда стал Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Джеорджеску неоднократно высказывался против оказания помощи Украине, в том числе и военной, особенно в условиях кризиса в самой Румынии. Он также выступал за налаживание хороших отношений с Россией, наравне с США и Китаем, называя эти страны "великими державами". Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
https://ria.ru/20250227/frantsiya-2002069940.html
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в мире, румыния, сша, брюссель, кэлин джеорджеску, дональд трамп, евросоюз, нато
В мире, Румыния, США, Брюссель, Кэлин Джеорджеску, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
Румынский сенатор призвала США не признавать выборы президента страны

Сенатор Шошоакэ призвала США не признавать президентские выборы в Румынии

© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Сенатор парламента Румынии и лидер партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ обратилась к президенту США Дональду Трампу с открытым письмом, в котором призвала Соединенные Штаты не признавать будущие президентские выборов в стране из-за недопуска ряда кандидатов и нарушений демократических процедур.
Президентские выборы в Румынии назначены на 4 мая.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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27 февраля, 22:25
Шошоакэ известна своей критикой властей ЕС и румынского руководства, а также выступлениями в защиту национального суверенитета. В октябре 2024 года ее кандидатура на президентских выборах была отклонена Конституционным судом. Повторная попытка участия в выборах в 2025 году также была пресечена.
«
"Нынешние выборы не только не могут быть признаны, но и не должны проводиться, потому что система, находящаяся у власти в Румынии, запретила кандидатов, которые имели законное право быть в избирательном бюллетене, тем самым отрицая право граждан избирать и быть избранными, и отрицая саму суть демократии, как это было подчеркнуто в послании посольства США… Я должна подчеркнуть, что я первый и единственный кандидат, отстраненный Конституционным судом, после чего был отстранен еще один кандидат, но уже Центральным избирательным бюро, которое подменило собой Конституционный суд. Мы имеем дело с четырьмя государственными переворотами, совершенными нынешней властью, Конституционным судом и избирательными органом", - говорится в письме Шошоаке, копию которого передали РИА Новости ее помощники.
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25 апреля, 17:24
В обращении Шошоакэ выражает мнение, что "глобалистская система" "под влиянием Брюсселя пытается не допустить участие государственников и патриотических кандидатов, что, по ее словам, нарушает фундаментальные принципы демократии".
Итоги президентских выборов в Румынии, состоявшихся 24 ноября 2024 года, были аннулированы румынским Конституционным судом 6 декабря. Лидером первого тура тогда стал Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Джеорджеску неоднократно высказывался против оказания помощи Украине, в том числе и военной, особенно в условиях кризиса в самой Румынии. Он также выступал за налаживание хороших отношений с Россией, наравне с США и Китаем, называя эти страны "великими державами". Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы.
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Румынии обратились к Трампу с призывом из-за выборов
15 марта, 23:26
 
В миреРумынияСШАБрюссельКэлин ДжеорджескуДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
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