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Внешняя политика США 30 лет руководствовалась мировым благом, заявил Рубио - РИА Новости, 30.04.2025
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20:46 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/rubio-2014493163.html
Внешняя политика США 30 лет руководствовалась мировым благом, заявил Рубио
Внешняя политика США 30 лет руководствовалась мировым благом, заявил Рубио - РИА Новости, 30.04.2025
Внешняя политика США 30 лет руководствовалась мировым благом, заявил Рубио
Внешняя политика США последних 30 лет руководствовалась всеобщим благом, но при президенте Дональде Трампе сосредоточится на нуждах страны, заявил госсекретарь... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:46:00+03:00
2025-04-30T20:46:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Внешняя политика США последних 30 лет руководствовалась всеобщим благом, но при президенте Дональде Трампе сосредоточится на нуждах страны, заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече президента США с руководством администрации в Белом доме. "Этот президент унаследовал 30 лет внешней политики, которая руководствовалась тем, что хорошо для мира. Принимаемые нами решения, по сути, в торговле, в политике основывались на том, что хорошо для международного сообщества и мира. При президенте Трампе наша внешняя политика сосредоточена на том, что хорошо для Америки", - сказал Рубио.
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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио
Внешняя политика США 30 лет руководствовалась мировым благом, заявил Рубио

Рубио: при Трампе внешняя политика США сосредоточится на нуждах страны

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Внешняя политика США последних 30 лет руководствовалась всеобщим благом, но при президенте Дональде Трампе сосредоточится на нуждах страны, заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече президента США с руководством администрации в Белом доме.
«
"Этот президент унаследовал 30 лет внешней политики, которая руководствовалась тем, что хорошо для мира. Принимаемые нами решения, по сути, в торговле, в политике основывались на том, что хорошо для международного сообщества и мира. При президенте Трампе наша внешняя политика сосредоточена на том, что хорошо для Америки", - сказал Рубио.
Госсекретарь Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Рубио: США в ближайшие дни решат, продолжать ли посредничество по Украине
27 апреля, 16:28
 
В миреСШАДональд ТрампМарко Рубио
 
 
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