https://ria.ru/20250430/rossiya-2014350197.html

Российские ученые создали молекулу для лечения инфаркта миокарда

Российские ученые создали молекулу для лечения инфаркта миокарда - РИА Новости, 30.04.2025

Российские ученые создали молекулу для лечения инфаркта миокарда

Ученые Башкирского государственного медицинского университета совместно с китайскими коллегами из Ханчжоуского педагогического университета создали молекулу с... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:07:00+03:00

2025-04-30T14:07:00+03:00

2025-04-30T14:07:00+03:00

россия

наука

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УФА, 30 апр – РИА Новости. Ученые Башкирского государственного медицинского университета совместно с китайскими коллегами из Ханчжоуского педагогического университета создали молекулу с уникальным механизмом действия для лечения инфаркта миокарда, сообщает пресс-служба БГМУ. "Благодаря новому лекарственному препарату, созданному на основе этой молекулы, врачи смогут сохранить жизнеспособность тканей сердца и восстановить его функции", - говорится в сообщении. В рамках нового исследования российские ученые под руководством доктора медицинских наук, профессора Александра Самородова совместно с китайскими коллегами выявили роль убиквитина в развитии и прогрессировании ишемического повреждения миокарда, сообщает пресс-служба университета. "Убиквитин – это белок, который играет важную роль в нашем организме, помогая избавляться от поврежденных клеток. При ишемии миокарда, когда сердечная мышца не получает достаточно кислорода из-за нарушения кровоснабжения, клетки сердца повреждаются. Убиквитин, выявляя поврежденные клетки, в таких условиях играет ключевую роль в регуляции программируемой клеточной гибели (апоптоза)", - приводятся слова Самородова. Действие новой молекулы основано на уникальном механизме: снижении убиквитина в зоне "спящего" миокарда – участке сердечной мышцы, временно утратившим способность к сокращению из-за недостатка кислорода. Новое соединение уже прошло первые этапы испытаний, в будущем - клинические исследования. В релизе отмечается, что молекула разработана на базе лаборатории малых таргетных молекул БГМУ Минздрава России.

https://ria.ru/20250429/nauka-2013408110.html

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