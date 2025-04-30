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Дугин: Россия сражается за справедливость во всем мире - РИА Новости, 30.04.2025
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15:57 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/rossija-2014401666.html
Дугин: Россия сражается за справедливость во всем мире
Дугин: Россия сражается за справедливость во всем мире - РИА Новости, 30.04.2025
Дугин: Россия сражается за справедливость во всем мире
Россия, проводя специальную военную операцию, сражается за справедливость во всем мире, так было и в годы Великой Отечественной войны, считает российский... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:57:00+03:00
2025-04-30T15:57:00+03:00
россия
европа
александр дугин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия, проводя специальную военную операцию, сражается за справедливость во всем мире, так было и в годы Великой Отечественной войны, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Философ в ходе лекции на просветительском марафоне "Знание. Первые" отметил, что Великая Отечественная война для россиян - это священная война, народ бился "против той темной силы, которая уже поглотила Европу и готовилась поглотить весь мир". "Если бы русский народ, советский народ не взял на себя удар и не победил бы в этой войне, судьба человечества была бы иной. Мы бились за себя и за весь мир, за все человечество. Если внимательно подумать, какой смысл в специальной военной операции, которая идет сейчас, ведь это тоже священная война, и сегодня мы стоим за свет, за истину, за правду, за справедливость", - сказал он. По словам Дугина, специальная военная операция - это продолжение Великой Отечественной войны, поскольку войны заканчиваются, но "никогда не исчезают вообще". "Важно быть на правильной стороне, важно победить на этой правильной стороне. За тысячелетия нашей истории мы доказали себе и миру, что вот это мы имеем - искусство быть на правильной стороне. Быть на стороне добра и света и выигрывать эти священные воины - это наше призвание… Нам необходимо эту победу получить ещё один раз", - добавил он. РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
https://ria.ru/20250430/svo-2014291058.html
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россия, европа, александр дугин
Россия, Европа, Александр Дугин
Дугин: Россия сражается за справедливость во всем мире

Дугин: Россия, проводя спецоперацию, сражается за справедливость во всем мире

© РИА Новости / Виталий БелоусовРоссийский философ, политолог и социолог Александр Дугин
Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия, проводя специальную военную операцию, сражается за справедливость во всем мире, так было и в годы Великой Отечественной войны, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Философ в ходе лекции на просветительском марафоне "Знание. Первые" отметил, что Великая Отечественная война для россиян - это священная война, народ бился "против той темной силы, которая уже поглотила Европу и готовилась поглотить весь мир".
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Россия должна победить в специальной военной операции, заявил Песков
Вчера, 11:26
"Если бы русский народ, советский народ не взял на себя удар и не победил бы в этой войне, судьба человечества была бы иной. Мы бились за себя и за весь мир, за все человечество. Если внимательно подумать, какой смысл в специальной военной операции, которая идет сейчас, ведь это тоже священная война, и сегодня мы стоим за свет, за истину, за правду, за справедливость", - сказал он.
По словам Дугина, специальная военная операция - это продолжение Великой Отечественной войны, поскольку войны заканчиваются, но "никогда не исчезают вообще".
"Важно быть на правильной стороне, важно победить на этой правильной стороне. За тысячелетия нашей истории мы доказали себе и миру, что вот это мы имеем - искусство быть на правильной стороне. Быть на стороне добра и света и выигрывать эти священные воины - это наше призвание… Нам необходимо эту победу получить ещё один раз", - добавил он.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
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