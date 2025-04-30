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Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии уловкой - РИА Новости, 30.04.2025
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09:08 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/rogov-2014249209.html
Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии уловкой
Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии уловкой - РИА Новости, 30.04.2025
Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии уловкой
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T09:08:00+03:00
2025-04-30T09:08:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал уловкой предложение Владимира Зеленского установить перемирие как минимум на 30 дней. Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней. "Предложение Зеленского – очередная уловка и лицемерие. Для него 30 дней - это оптимальное время, чтобы как раз перераспределить силы на фронте, окопаться и подготовиться к отражению нашего наступления", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, режиму Зеленского перемирие на месяц без каких-либо гарантий его соблюдения нужно для того, чтобы передохнуть, перегруппировать подразделения ВСУ, насильно "наловить на улицах людей" и загнать их на фронт, а также получить новые партии оружия и боеприпасов, прежде всего, от западноевропейских стран. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ все еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250429/peremirie-2014002462.html
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россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии уловкой

Рогов назвал предложение Зеленского установить перемирие на 30 дней уловкой

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк Владимир Рогов
 Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал уловкой предложение Владимира Зеленского установить перемирие как минимум на 30 дней.
Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
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"Предложение Зеленского – очередная уловка и лицемерие. Для него 30 дней - это оптимальное время, чтобы как раз перераспределить силы на фронте, окопаться и подготовиться к отражению нашего наступления", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, режиму Зеленского перемирие на месяц без каких-либо гарантий его соблюдения нужно для того, чтобы передохнуть, перегруппировать подразделения ВСУ, насильно "наловить на улицах людей" и загнать их на фронт, а также получить новые партии оружия и боеприпасов, прежде всего, от западноевропейских стран.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ все еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина.
Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
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