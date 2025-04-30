https://ria.ru/20250430/rogov-2014249209.html

Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии уловкой

Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии уловкой - РИА Новости, 30.04.2025

Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии уловкой

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T09:08:00+03:00

2025-04-30T09:08:00+03:00

2025-04-30T09:08:00+03:00

россия

украина

москва

владимир зеленский

владимир рогов

владимир путин

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_af304408f5544b42ca12cc16fb268aa7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал уловкой предложение Владимира Зеленского установить перемирие как минимум на 30 дней. Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней. "Предложение Зеленского – очередная уловка и лицемерие. Для него 30 дней - это оптимальное время, чтобы как раз перераспределить силы на фронте, окопаться и подготовиться к отражению нашего наступления", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, режиму Зеленского перемирие на месяц без каких-либо гарантий его соблюдения нужно для того, чтобы передохнуть, перегруппировать подразделения ВСУ, насильно "наловить на улицах людей" и загнать их на фронт, а также получить новые партии оружия и боеприпасов, прежде всего, от западноевропейских стран. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ все еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.

https://ria.ru/20250429/peremirie-2014002462.html

https://ria.ru/20250429/peremirie-2014214315.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире