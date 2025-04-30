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Женщина родила ребенка в московском метро - РИА Новости, 30.04.2025
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20:51 30.04.2025
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Женщина родила ребенка в московском метро
Женщина родила ребенка в московском метро - РИА Новости, 30.04.2025
Женщина родила ребенка в московском метро
Женщина родила на станции "Чистые пруды" метро Москвы, ее с ребенком доставили в больницу, пациенты чувствуют себя хорошо, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:51:00+03:00
2025-04-30T20:51:00+03:00
здоровье - общество
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Женщина родила на станции "Чистые пруды" метро Москвы, ее с ребенком доставили в больницу, пациенты чувствуют себя хорошо, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Сегодня вечером (в среду - ред.) на станции "Чистые пруды" у женщины начались роды. Все произошло молниеносно - она начала рожать прямо в метро, и процесс шел стремительно - у женщины уже начался второй период родов. Случайная пассажирка метро оказалась ординатором и в будущем врачом - акушером-гинекологом и не раздумывая, она начала оказывать помощь женщине и принимать роды. Тем временем другие пассажиры оперативно вызвали скорую помощь, которая в считанные минуты оказалась на месте", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что фельдшеры оценили состояние мамы и ребенка. Они оказали необходимую помощь, женщину и новорожденного бережно переложили на носилки и перенесли в машину. После оказания помощи маму и ребенка доставили в роддом городской больницы №29 имени Баумана. Родился мальчик с весом 3,4 килограмма, сейчас и ребенок, и мама чувствуют себя хорошо и наблюдаются врачами.
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здоровье - общество, москва, московский метрополитен, общество
Здоровье - Общество, Москва, Московский метрополитен, Общество
Женщина родила ребенка в московском метро

Женщина родила на станции метро "Чистые пруды" в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль реанимации на дороге
Автомобиль реанимации на дороге - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Женщина родила на станции "Чистые пруды" метро Москвы, ее с ребенком доставили в больницу, пациенты чувствуют себя хорошо, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
«
"Сегодня вечером (в среду - ред.) на станции "Чистые пруды" у женщины начались роды. Все произошло молниеносно - она начала рожать прямо в метро, и процесс шел стремительно - у женщины уже начался второй период родов. Случайная пассажирка метро оказалась ординатором и в будущем врачом - акушером-гинекологом и не раздумывая, она начала оказывать помощь женщине и принимать роды. Тем временем другие пассажиры оперативно вызвали скорую помощь, которая в считанные минуты оказалась на месте", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что фельдшеры оценили состояние мамы и ребенка. Они оказали необходимую помощь, женщину и новорожденного бережно переложили на носилки и перенесли в машину. После оказания помощи маму и ребенка доставили в роддом городской больницы №29 имени Баумана. Родился мальчик с весом 3,4 килограмма, сейчас и ребенок, и мама чувствуют себя хорошо и наблюдаются врачами.
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