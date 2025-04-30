https://ria.ru/20250430/rody-2014494922.html

Женщина родила ребенка в московском метро

Женщина родила ребенка в московском метро - РИА Новости, 30.04.2025

Женщина родила ребенка в московском метро

Женщина родила на станции "Чистые пруды" метро Москвы, ее с ребенком доставили в больницу, пациенты чувствуют себя хорошо, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:51:00+03:00

2025-04-30T20:51:00+03:00

2025-04-30T20:51:00+03:00

здоровье - общество

москва

московский метрополитен

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564415310_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_af81b45a265fa56ba3d2fa72ee7e9984.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Женщина родила на станции "Чистые пруды" метро Москвы, ее с ребенком доставили в больницу, пациенты чувствуют себя хорошо, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Сегодня вечером (в среду - ред.) на станции "Чистые пруды" у женщины начались роды. Все произошло молниеносно - она начала рожать прямо в метро, и процесс шел стремительно - у женщины уже начался второй период родов. Случайная пассажирка метро оказалась ординатором и в будущем врачом - акушером-гинекологом и не раздумывая, она начала оказывать помощь женщине и принимать роды. Тем временем другие пассажиры оперативно вызвали скорую помощь, которая в считанные минуты оказалась на месте", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что фельдшеры оценили состояние мамы и ребенка. Они оказали необходимую помощь, женщину и новорожденного бережно переложили на носилки и перенесли в машину. После оказания помощи маму и ребенка доставили в роддом городской больницы №29 имени Баумана. Родился мальчик с весом 3,4 килограмма, сейчас и ребенок, и мама чувствуют себя хорошо и наблюдаются врачами.

https://ria.ru/20241121/vrachi-1984942565.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, москва, московский метрополитен, общество