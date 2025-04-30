https://ria.ru/20250430/risk-2014441313.html

Депутат бундестага связал "ядерный зонтик" Франции с риском нестабильности

Депутат бундестага связал "ядерный зонтик" Франции с риском нестабильности - РИА Новости, 30.04.2025

Депутат бундестага связал "ядерный зонтик" Франции с риском нестабильности

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид связал "ядерный зонтик" Франции с риском нестабильности в Европе, сообщает... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:49:00+03:00

2025-04-30T17:49:00+03:00

2025-04-30T17:55:00+03:00

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид связал "ядерный зонтик" Франции с риском нестабильности в Европе, сообщает издание Politico со ссылкой на члена немецкого парламента. "Немецкий депутат (Шмид - ред.) предупредил, что французский ядерный зонтик, защищающий только некоторые страны-члены ЕС, приведет к нестабильности, и подчеркнул, что в Европе не может быть двух разных зон безопасности", - говорится в публикации издания со ссылкой на Шмида. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Европе необходимо укреплять конвенциональные средства сдерживания, а "ядерный зонтик" США никто в Вашингтоне не ставит под сомнение. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Генсек НАТО Марк Рютте в свою очередь заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США.

https://ria.ru/20250331/zontik-2008370727.html

https://ria.ru/20250306/avstrija-2003396239.html

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в мире, европа, франция, сша, нильс шмид, борис писториус, эммануэль макрон, евросоюз, нато