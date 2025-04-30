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Депутат бундестага связал "ядерный зонтик" Франции с риском нестабильности - РИА Новости, 30.04.2025
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17:49 30.04.2025 (обновлено: 17:55 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/risk-2014441313.html
Депутат бундестага связал "ядерный зонтик" Франции с риском нестабильности
Депутат бундестага связал "ядерный зонтик" Франции с риском нестабильности - РИА Новости, 30.04.2025
Депутат бундестага связал "ядерный зонтик" Франции с риском нестабильности
Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид связал "ядерный зонтик" Франции с риском нестабильности в Европе, сообщает... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:49:00+03:00
2025-04-30T17:55:00+03:00
в мире
европа
франция
сша
нильс шмид
борис писториус
эммануэль макрон
евросоюз
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид связал "ядерный зонтик" Франции с риском нестабильности в Европе, сообщает издание Politico со ссылкой на члена немецкого парламента. "Немецкий депутат (Шмид - ред.) предупредил, что французский ядерный зонтик, защищающий только некоторые страны-члены ЕС, приведет к нестабильности, и подчеркнул, что в Европе не может быть двух разных зон безопасности", - говорится в публикации издания со ссылкой на Шмида. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Европе необходимо укреплять конвенциональные средства сдерживания, а "ядерный зонтик" США никто в Вашингтоне не ставит под сомнение. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Генсек НАТО Марк Рютте в свою очередь заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США.
https://ria.ru/20250331/zontik-2008370727.html
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в мире, европа, франция, сша, нильс шмид, борис писториус, эммануэль макрон, евросоюз, нато
В мире, Европа, Франция, США, Нильс Шмид, Борис Писториус, Эммануэль Макрон, Евросоюз, НАТО
Депутат бундестага связал "ядерный зонтик" Франции с риском нестабильности

Депутат бундестага Шмид связал ядерный зонтик Франции с риском нестабильности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид связал "ядерный зонтик" Франции с риском нестабильности в Европе, сообщает издание Politico со ссылкой на члена немецкого парламента.
«
"Немецкий депутат (Шмид - ред.) предупредил, что французский ядерный зонтик, защищающий только некоторые страны-члены ЕС, приведет к нестабильности, и подчеркнул, что в Европе не может быть двух разных зон безопасности", - говорится в публикации издания со ссылкой на Шмида.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Европа все меньше рассчитывает на ядерный зонтик США, пишут СМИ
31 марта, 12:26
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Европе необходимо укреплять конвенциональные средства сдерживания, а "ядерный зонтик" США никто в Вашингтоне не ставит под сомнение.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Генсек НАТО Марк Рютте в свою очередь заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Европарламенте назвали план Макрона по ядерному оружию безумием
6 марта, 13:58
 
В миреЕвропаФранцияСШАНильс ШмидБорис ПисториусЭммануэль МакронЕвросоюзНАТО
 
 
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