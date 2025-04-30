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Запад хочет увековечить нацистский режим на Украине, заявил МИД Белоруссии - РИА Новости, 30.04.2025
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13:06 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/rezhim-2014328909.html
Запад хочет увековечить нацистский режим на Украине, заявил МИД Белоруссии
Запад хочет увековечить нацистский режим на Украине, заявил МИД Белоруссии - РИА Новости, 30.04.2025
Запад хочет увековечить нацистский режим на Украине, заявил МИД Белоруссии
Запад под ширмой миротворчества стремится увековечить нацистский режим на Украине, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:06:00+03:00
2025-04-30T13:06:00+03:00
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Запад под ширмой миротворчества стремится увековечить нацистский режим на Украине, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин "Прикрываясь ширмой миротворчества и пытаясь утвердиться в качестве лидеров объединенной Европы, отдельные западные страны сегодня вынашивают планы ввода на Украину неких "миротворческих сил". Но речь идет вовсе не о миротворчестве. Разыгрываемая геополитическая партия – это не только попытка обозначить зону своего влияния и стремление увековечить нацистский режим на этой территории, но и шаг к уже прямому вовлечению в конфликт войск НАТО", - цитирует пресс-служба минобороны выступление главы военного ведомства на полях III Международного антифашистского конгресса в Подмосковье. По словам министра, непомерные геополитические амбиции, жажда власти и завоеваний лишают евробюрократов разума, ведь всякий конфликт всегда может выйти из-под контроля, особенно если в него вовлечены ядерные державы. "Прикрываясь лозунгами "борьбы за мир" и "защиты от вторжения", формируя у населения пугающий образ внешнего агрессора, они взяли курс на тотальную милитаризацию своих стран за баснословные сотни миллиардов евро, беря взаймы и перекладывая бремя ответственности на следующие поколения европейцев", - сказал Хренин. Он отметил, что несогласных с такой политикой деятелей преследуют. "Европейские политики, твердо выступающие с позиций защиты национальных интересов и критикующие политику навязываемого Брюсселем курса, цинично обвиняются в антигосударственной пропаганде, подвергаются политическому и судебному преследованию, вплоть до попыток их физического устранения. Что это как не "охота на ведьм", но только уже в современной интерпретации истории?" - сказал Хренин. Министр считает, что глобалистские элиты Евросоюза толкают регион в пропасть глобального вооруженного конфликта. "Только в пожаре войны они видят возможность сохранить свою власть, сплотив население идеей противостояния внешнему врагу. Другой идеи, способной объединить граждан в условиях краха социально-экономического благополучия, элиты Западной Европы предложить не в состоянии", - сказал Хренин.
https://ria.ru/20250430/evropa-2014328412.html
https://ria.ru/20250430/natsizm-2014286132.html
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в мире, украина, белоруссия, европа, виктор хренин, нато
В мире, Украина, Белоруссия, Европа, Виктор Хренин, НАТО
Запад хочет увековечить нацистский режим на Украине, заявил МИД Белоруссии

Хренин: Запад под ширмой миротворчества стремится увековечить нацизм на Украине

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Запад под ширмой миротворчества стремится увековечить нацистский режим на Украине, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин
«
"Прикрываясь ширмой миротворчества и пытаясь утвердиться в качестве лидеров объединенной Европы, отдельные западные страны сегодня вынашивают планы ввода на Украину неких "миротворческих сил". Но речь идет вовсе не о миротворчестве. Разыгрываемая геополитическая партия – это не только попытка обозначить зону своего влияния и стремление увековечить нацистский режим на этой территории, но и шаг к уже прямому вовлечению в конфликт войск НАТО", - цитирует пресс-служба минобороны выступление главы военного ведомства на полях III Международного антифашистского конгресса в Подмосковье.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Горемыкин обвинил страны Европы в затягивании мирного процесса по Украине
Вчера, 13:05
По словам министра, непомерные геополитические амбиции, жажда власти и завоеваний лишают евробюрократов разума, ведь всякий конфликт всегда может выйти из-под контроля, особенно если в него вовлечены ядерные державы.
«
"Прикрываясь лозунгами "борьбы за мир" и "защиты от вторжения", формируя у населения пугающий образ внешнего агрессора, они взяли курс на тотальную милитаризацию своих стран за баснословные сотни миллиардов евро, беря взаймы и перекладывая бремя ответственности на следующие поколения европейцев", - сказал Хренин.
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Нацизм в Европе начинался так же, как сейчас на Украине, заявил Песков
Вчера, 11:08
Он отметил, что несогласных с такой политикой деятелей преследуют. "Европейские политики, твердо выступающие с позиций защиты национальных интересов и критикующие политику навязываемого Брюсселем курса, цинично обвиняются в антигосударственной пропаганде, подвергаются политическому и судебному преследованию, вплоть до попыток их физического устранения. Что это как не "охота на ведьм", но только уже в современной интерпретации истории?" - сказал Хренин.
Министр считает, что глобалистские элиты Евросоюза толкают регион в пропасть глобального вооруженного конфликта. "Только в пожаре войны они видят возможность сохранить свою власть, сплотив население идеей противостояния внешнему врагу. Другой идеи, способной объединить граждан в условиях краха социально-экономического благополучия, элиты Западной Европы предложить не в состоянии", - сказал Хренин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Молодежь на Украине размахивает знаменами нацистов, заявил Лукашенко
29 апреля, 16:53
 
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