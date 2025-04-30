Запад хочет увековечить нацистский режим на Украине, заявил МИД Белоруссии
Хренин: Запад под ширмой миротворчества стремится увековечить нацизм на Украине
© Sputnik / Виктор Толочко
Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Запад под ширмой миротворчества стремится увековечить нацистский режим на Украине, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин
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"Прикрываясь ширмой миротворчества и пытаясь утвердиться в качестве лидеров объединенной Европы, отдельные западные страны сегодня вынашивают планы ввода на Украину неких "миротворческих сил". Но речь идет вовсе не о миротворчестве. Разыгрываемая геополитическая партия – это не только попытка обозначить зону своего влияния и стремление увековечить нацистский режим на этой территории, но и шаг к уже прямому вовлечению в конфликт войск НАТО", - цитирует пресс-служба минобороны выступление главы военного ведомства на полях III Международного антифашистского конгресса в Подмосковье.
По словам министра, непомерные геополитические амбиции, жажда власти и завоеваний лишают евробюрократов разума, ведь всякий конфликт всегда может выйти из-под контроля, особенно если в него вовлечены ядерные державы.
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"Прикрываясь лозунгами "борьбы за мир" и "защиты от вторжения", формируя у населения пугающий образ внешнего агрессора, они взяли курс на тотальную милитаризацию своих стран за баснословные сотни миллиардов евро, беря взаймы и перекладывая бремя ответственности на следующие поколения европейцев", - сказал Хренин.
Он отметил, что несогласных с такой политикой деятелей преследуют. "Европейские политики, твердо выступающие с позиций защиты национальных интересов и критикующие политику навязываемого Брюсселем курса, цинично обвиняются в антигосударственной пропаганде, подвергаются политическому и судебному преследованию, вплоть до попыток их физического устранения. Что это как не "охота на ведьм", но только уже в современной интерпретации истории?" - сказал Хренин.
Министр считает, что глобалистские элиты Евросоюза толкают регион в пропасть глобального вооруженного конфликта. "Только в пожаре войны они видят возможность сохранить свою власть, сплотив население идеей противостояния внешнему врагу. Другой идеи, способной объединить граждан в условиях краха социально-экономического благополучия, элиты Западной Европы предложить не в состоянии", - сказал Хренин.