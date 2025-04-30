https://ria.ru/20250430/rezhim-2014328909.html

Запад хочет увековечить нацистский режим на Украине, заявил МИД Белоруссии

Запад хочет увековечить нацистский режим на Украине, заявил МИД Белоруссии - РИА Новости, 30.04.2025

Запад хочет увековечить нацистский режим на Украине, заявил МИД Белоруссии

Запад под ширмой миротворчества стремится увековечить нацистский режим на Украине, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:06:00+03:00

2025-04-30T13:06:00+03:00

2025-04-30T13:06:00+03:00

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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Запад под ширмой миротворчества стремится увековечить нацистский режим на Украине, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин "Прикрываясь ширмой миротворчества и пытаясь утвердиться в качестве лидеров объединенной Европы, отдельные западные страны сегодня вынашивают планы ввода на Украину неких "миротворческих сил". Но речь идет вовсе не о миротворчестве. Разыгрываемая геополитическая партия – это не только попытка обозначить зону своего влияния и стремление увековечить нацистский режим на этой территории, но и шаг к уже прямому вовлечению в конфликт войск НАТО", - цитирует пресс-служба минобороны выступление главы военного ведомства на полях III Международного антифашистского конгресса в Подмосковье. По словам министра, непомерные геополитические амбиции, жажда власти и завоеваний лишают евробюрократов разума, ведь всякий конфликт всегда может выйти из-под контроля, особенно если в него вовлечены ядерные державы. "Прикрываясь лозунгами "борьбы за мир" и "защиты от вторжения", формируя у населения пугающий образ внешнего агрессора, они взяли курс на тотальную милитаризацию своих стран за баснословные сотни миллиардов евро, беря взаймы и перекладывая бремя ответственности на следующие поколения европейцев", - сказал Хренин. Он отметил, что несогласных с такой политикой деятелей преследуют. "Европейские политики, твердо выступающие с позиций защиты национальных интересов и критикующие политику навязываемого Брюсселем курса, цинично обвиняются в антигосударственной пропаганде, подвергаются политическому и судебному преследованию, вплоть до попыток их физического устранения. Что это как не "охота на ведьм", но только уже в современной интерпретации истории?" - сказал Хренин. Министр считает, что глобалистские элиты Евросоюза толкают регион в пропасть глобального вооруженного конфликта. "Только в пожаре войны они видят возможность сохранить свою власть, сплотив население идеей противостояния внешнему врагу. Другой идеи, способной объединить граждан в условиях краха социально-экономического благополучия, элиты Западной Европы предложить не в состоянии", - сказал Хренин.

https://ria.ru/20250430/evropa-2014328412.html

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в мире, украина, белоруссия, европа, виктор хренин, нато