https://ria.ru/20250430/rets-2014412902.html

Сибирские компании объединяют усилия по выходу на рынок Беларуси

Сибирские компании объединяют усилия по выходу на рынок Беларуси - РИА Новости, 30.04.2025

Сибирские компании объединяют усилия по выходу на рынок Беларуси

При поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) девять сибирских брендов провели переговоры с белорусской площадкой, специализирующейся на... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:20:00+03:00

2025-04-30T16:20:00+03:00

2025-04-30T16:20:00+03:00

экономика

белоруссия

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. При поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) девять сибирских брендов провели переговоры с белорусской площадкой, специализирующейся на продаже дизайнерских изделий, компания успешно работает на рынке с 2016 года и сегодня ищет российских производителей уникального продукта, сообщает центр."Возможность размещения одежды и аксессуаров российских брендов на первой в Беларуси Союзной площадке дизайнеров значительно повысит узнаваемость отечественных производителей авторских изделий на зарубежных рынках. Белорусские потребители ценят высокое качество швейных изделий, которые предлагают малые и средние предприниматели в России", – поделилась представитель РЭЦ в Республике Беларусь Анастасия Кандюкова.В переговорах принимали участие компании из Новосибирска и Томска. Были представлены производители женской и детской одежды, аксессуаров из кожи, сумок. В ходе встреч стороны обсудили актуальный ассортимент товаров и условия сотрудничества.Такие онлайн-встречи являются неотъемлемой частью по продвижению российских компаний на зарубежные рынки. Изучить спрос на продукцию, провести первые встречи, получить обратную связь по перспективам экспорта компании могут также и в рамках продуктовых вебинаров РЭЦ."Компаниям, которые заинтересованы в развитии экспортной деятельности, важно активно включаться в международную повестку, развивать экспортные компетенции, становиться узнаваемыми благодаря комплексной работе и поддержке сильного национального бренда", – рассказала руководитель представительства РЭЦ в Новосибирске Елена Брагова.14 мая РЭЦ проводит вебинар Технологии продаж в экспорте, где эксперты расскажут, как эффективно выстраивать продажи на зарубежных рынках и выходить на ключевых лиц, принимающих решения.

https://ria.ru/20250429/rets-2014158233.html

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экономика, белоруссия, россия, экспорт