На границе Белоруссии с Литвой нашли тела трех человек в реке
Белорусские пограничники обнаружили тела трех человек в реке на границе с Литвой
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроволочное заграждение на белорусско-литовской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе. Архивное фото
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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что белорусские пограничники обнаружили тела трех человек в реке на границе с Литвой.
"В реке на границе с Литвой обнаружены тела трех человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Поясняется, что днем 30 апреля гродненские пограничники обнаружили в реке Котра, по которой проходит государственная граница с Литвой, тела трех человек. О данном факте была проинформирована литовская сторона.
"На место обнаружения трупов для установления всех обстоятельств произошедшего вызвана следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Других подробностей и информации о том, кем являлись погибшие, не приводится.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.