https://ria.ru/20250430/reka-2014466022.html

На границе Белоруссии с Литвой нашли тела трех человек в реке

На границе Белоруссии с Литвой нашли тела трех человек в реке - РИА Новости, 30.04.2025

На границе Белоруссии с Литвой нашли тела трех человек в реке

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что белорусские пограничники обнаружили тела трех человек в реке на границе с Литвой. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:58:00+03:00

2025-04-30T18:58:00+03:00

2025-04-30T18:58:00+03:00

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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что белорусские пограничники обнаружили тела трех человек в реке на границе с Литвой. "В реке на границе с Литвой обнаружены тела трех человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Поясняется, что днем 30 апреля гродненские пограничники обнаружили в реке Котра, по которой проходит государственная граница с Литвой, тела трех человек. О данном факте была проинформирована литовская сторона. "На место обнаружения трупов для установления всех обстоятельств произошедшего вызвана следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении. Других подробностей и информации о том, кем являлись погибшие, не приводится. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.

https://ria.ru/20250418/litva-2012112084.html

https://ria.ru/20250416/latviya-2011646656.html

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в мире, литва, белоруссия, латвия, евросоюз