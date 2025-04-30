Суд обязал Wintershall приостановить разбирательства против России
Wintershall обязали приостановить разбирательства против РФ в иностранных судах
© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
© AP Photo / Joerg Sarbach
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России обязал немецкую нефтегазовую компанию Wintershall Dea GmbH приостановить арбитражное разбирательство против РФ за рубежом, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
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"Обязать компанию Винтерсхалл ... приостановить реализацию всех процедур, связанных с продолжением или поддержанием арбитражного разбирательства компании", - сказано в определении суда.
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Пока это обеспечительные меры, к рассмотрению иска о полном запрете суд приступит 26 мая.
В материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что Генпрокуратура просит "запретить компании … Wintershall Dea GmbH … юридической фирме … Aurelius Cotta … их директорам, должностным лицам, представителям, правопреемникам, конечным бенефициарам, ликвидаторам и уполномоченным ими агентам, контрагентам продолжать или поддерживать арбитражное разбирательство против Российской Федерации на основании Договора к Энергетической хартии по всем вопросам, связанным с изданием указов президента Российской Федерации от 19.12.2023 № 965... и от 19.12.2023 № 966".
Генпрокуратура также просит запретить назначенным арбитрам Шарлю Понсэ, Хамиду Гарави и Олуфунке Адекойя "запрашивать, исследовать материалы и доказательства, проводить слушания, выносить постановления или иными способами продолжать и поддерживать арбитражное разбирательство".
В случае нарушения запрета Генпрокуратура просит взыскать в пользу РФ по 7,5 миллиарда евро с Wintershall Dea GmbH и Aurelius Cotta и такую же сумму солидарно с троих арбитров.
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Речь в заявлении надзорного ведомства идет, в частности, о разбирательстве по делу, которое уже ведет Постоянная палата третейского суда в Гааге. В заявлении Генпрокуратуры говорится, что общая сумма требований корпорации Wintershall Dea к российской стороне составляет не менее 7,5 миллиарда евро, а претензии связаны с утратой активов в РФ.
По мнению ГП РФ, сформированный в Гааге состав арбитров не отвечает требованиям беспристрастности, нейтральности и независимости, поскольку состоит из лиц, "которые прямо аффилированы с враждебными по отношению к России государствами".
Президент России Владимир Путин в 2023 году подписал указы, согласно которым доли немецкой Wintershall и австрийской OMV в совместных предприятиях с "Газпромом" должны быть проданы новым российским собственникам.
Wintershall Dea в январе 2023 года сообщила о решении полностью уйти из России. Она вместе с "Газпромом" работала в рамках нескольких совместных предприятий. Так, "Ачимгаз", где за немецкой стороной было 50%, разрабатывает участок 1А Уренгойского месторождения в Западной Сибири. "Ачим Девелопмент", в котором у Wintershall Dea 25,01%, ведет добычу на участках 4А и 5А. Наконец, "Севернефтегазпром" работает на Южно-Русском месторождении, в этом СП у компании 35%.
Wintershall Dea участвовала также в проекте газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG). Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом".
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