https://ria.ru/20250430/razbiratelstva-2014505211.html

Суд обязал Wintershall приостановить разбирательства против России

Суд обязал Wintershall приостановить разбирательства против России - РИА Новости, 30.04.2025

Суд обязал Wintershall приостановить разбирательства против России

Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России обязал немецкую нефтегазовую компанию Wintershall Dea GmbH приостановить арбитражное... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T21:53:00+03:00

2025-04-30T21:53:00+03:00

2025-04-30T22:03:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России обязал немецкую нефтегазовую компанию Wintershall Dea GmbH приостановить арбитражное разбирательство против РФ за рубежом, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел."Обязать компанию Винтерсхалл ... приостановить реализацию всех процедур, связанных с продолжением или поддержанием арбитражного разбирательства компании", - сказано в определении суда.Пока это обеспечительные меры, к рассмотрению иска о полном запрете суд приступит 26 мая.В материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что Генпрокуратура просит "запретить компании … Wintershall Dea GmbH … юридической фирме … Aurelius Cotta … их директорам, должностным лицам, представителям, правопреемникам, конечным бенефициарам, ликвидаторам и уполномоченным ими агентам, контрагентам продолжать или поддерживать арбитражное разбирательство против Российской Федерации на основании Договора к Энергетической хартии по всем вопросам, связанным с изданием указов президента Российской Федерации от 19.12.2023 № 965... и от 19.12.2023 № 966".Генпрокуратура также просит запретить назначенным арбитрам Шарлю Понсэ, Хамиду Гарави и Олуфунке Адекойя "запрашивать, исследовать материалы и доказательства, проводить слушания, выносить постановления или иными способами продолжать и поддерживать арбитражное разбирательство".В случае нарушения запрета Генпрокуратура просит взыскать в пользу РФ по 7,5 миллиарда евро с Wintershall Dea GmbH и Aurelius Cotta и такую же сумму солидарно с троих арбитров.Речь в заявлении надзорного ведомства идет, в частности, о разбирательстве по делу, которое уже ведет Постоянная палата третейского суда в Гааге. В заявлении Генпрокуратуры говорится, что общая сумма требований корпорации Wintershall Dea к российской стороне составляет не менее 7,5 миллиарда евро, а претензии связаны с утратой активов в РФ.По мнению ГП РФ, сформированный в Гааге состав арбитров не отвечает требованиям беспристрастности, нейтральности и независимости, поскольку состоит из лиц, "которые прямо аффилированы с враждебными по отношению к России государствами".Президент России Владимир Путин в 2023 году подписал указы, согласно которым доли немецкой Wintershall и австрийской OMV в совместных предприятиях с "Газпромом" должны быть проданы новым российским собственникам.Wintershall Dea в январе 2023 года сообщила о решении полностью уйти из России. Она вместе с "Газпромом" работала в рамках нескольких совместных предприятий. Так, "Ачимгаз", где за немецкой стороной было 50%, разрабатывает участок 1А Уренгойского месторождения в Западной Сибири. "Ачим Девелопмент", в котором у Wintershall Dea 25,01%, ведет добычу на участках 4А и 5А. Наконец, "Севернефтегазпром" работает на Южно-Русском месторождении, в этом СП у компании 35%.Wintershall Dea участвовала также в проекте газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG). Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом".

https://ria.ru/20250417/isk-2011734753.html

https://ria.ru/20241001/rossija-1975677122.html

https://ria.ru/20240926/neft-1974849795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, wintershall, германия, в мире