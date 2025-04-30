https://ria.ru/20250430/rabota-2014234131.html

Каждый третий россиянин уверен, что его компетенции соответствуют работе

Каждый третий россиянин уверен, что его компетенции соответствуют работе - РИА Новости, 30.04.2025

Каждый третий россиянин уверен, что его компетенции соответствуют работе

Треть (35%) россиян уверены, что их нынешний уровень квалификации полностью соответствует выполняемой ими работе, 27% проходили курсы повышения квалификации по... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T04:29:00+03:00

2025-04-30T04:29:00+03:00

2025-04-30T04:29:00+03:00

общество

вциом

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Треть (35%) россиян уверены, что их нынешний уровень квалификации полностью соответствует выполняемой ими работе, 27% проходили курсы повышения квалификации по своей профессии в последние три года, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным опроса, 35% россиян уверены, что их компетенции полностью соответствуют требованиям выполняемой ими работы, 10% заявили, что их образование и квалификация выше, чем это требуется. Еще 13% респондентов ответили, что работают по другой специальности. Более чем половине (54%) опрошенных в последние три года не приходилось получать профессиональную переподготовку, 27% прошли курсы повышения квалификации по своей профессии. По мнению 53% россиян, их доходы сильно зависят от их профессионально-квалификационных навыков (образования, знаний, опыта), 19% сказали, что доходы отчасти зависят от навыков, 18% считают, что это никак не связано и доход от этого не зависит. Каждый второй (50%) опрошенный уверен, что их профессионально-квалификационные навыки полностью востребованы на их работе, 21% ответили, что они востребованы почти полностью, 16% - что они частично востребованы. "На российском рынке сложилась парадоксальная ситуация: высокая востребованность профессиональных навыков не приводит к их монетизации. Работодатели активно ищут профессионалов, но либо не хотят, либо не знают, как адекватно оценивать их труд, но, скорее всего, просто не могут себе позволить платить больше", - прокомментировал результаты опроса директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов. По его словам, такая ситуация приводит к тому, что квалификация становится более значимой для карьерного роста, но не для повышения дохода, а это усугубляет социальное неравенство. "Компетенции легче монетизировать в мегаполисах, нежели в регионах, миллениалы находятся в наиболее выгодном положении за счет достаточного опыта при отсутствии возрастных ограничений, завышенные ожидания зумеров рынок не в состоянии обеспечить, гендерный разрыв остается ярко выраженным и предпосылок к его преодолению пока не видно", - добавил он. Львов подчеркнул, что экономика все больше зависит от человеческого капитала, но механизмы его справедливой оценки и вознаграждения все еще "далеки от идеала". Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 апреля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95: не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250331/bolshinstvo-2008344022.html

https://ria.ru/20250422/vtsiom-2012691777.html

https://ria.ru/20250224/inzhener-2001190793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вциом