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Путин встретился с вице-премьером ОАЭ

Путин встретился с вице-премьером ОАЭ - РИА Новости, 01.05.2025

Путин встретился с вице-премьером ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с вице-премьером, министром внутренних дел ОАЭ шейхом Сейф бин Заидом Аль-Нахайяном. РИА Новости, 01.05.2025

2025-04-30T22:47:00+03:00

2025-04-30T22:47:00+03:00

2025-05-01T08:25:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с вице-премьером, министром внутренних дел ОАЭ шейхом Сейф бин Заидом Аль-Нахайяном.Встреча состоялась в Кремле в среду вечером."Ваше высочество, очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Нас с ОАЭ связывают очень добрые отношения", - сказал Путин, открывая встречу.На встрече присутствовал также глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Путин на встрече с вице-премьером ОАЭ Аль Нахайяном Путин провел встречу с вице-премьером ОАЭ Аль Нахайяном. 2025-04-30T22:47 true PT1M31S

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оаэ, россия, владимир путин, владимир колокольцев, дмитрий песков