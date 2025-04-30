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Путин встретился с вице-премьером ОАЭ
Путин встретился с вице-премьером ОАЭ - РИА Новости, 01.05.2025
Путин встретился с вице-премьером ОАЭ
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с вице-премьером, министром внутренних дел ОАЭ шейхом Сейф бин Заидом Аль-Нахайяном. РИА Новости, 01.05.2025
2025-04-30T22:47:00+03:00
2025-04-30T22:47:00+03:00
2025-05-01T08:25:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с вице-премьером, министром внутренних дел ОАЭ шейхом Сейф бин Заидом Аль-Нахайяном.Встреча состоялась в Кремле в среду вечером."Ваше высочество, очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Нас с ОАЭ связывают очень добрые отношения", - сказал Путин, открывая встречу.На встрече присутствовал также глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Путин на встрече с вице-премьером ОАЭ Аль Нахайяном
Путин провел встречу с вице-премьером ОАЭ Аль Нахайяном.
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оаэ, россия, владимир путин, владимир колокольцев, дмитрий песков
ОАЭ, Россия, Владимир Путин, Владимир Колокольцев, Дмитрий Песков
Путин встретился с вице-премьером ОАЭ
Путин встретился с вице-премьером ОАЭ Сейф бин Заидом Аль-Нахайяном