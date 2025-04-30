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Путин показал детали обстановки своей резиденции в Кремле - РИА Новости, 30.04.2025
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21:15 30.04.2025 (обновлено: 21:18 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014499806.html
Путин показал детали обстановки своей резиденции в Кремле
Путин показал детали обстановки своей резиденции в Кремле - РИА Новости, 30.04.2025
Путин показал детали обстановки своей резиденции в Кремле
Президент России Владимир Путин показал неизвестные детали своей обстановки в рабочей резиденции в Кремле: рояль, домовую церковь, портрет Александра III. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T21:15:00+03:00
2025-04-30T21:18:00+03:00
россия
владимир путин
александр i
павел зарубин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин показал неизвестные детали своей обстановки в рабочей резиденции в Кремле: рояль, домовую церковь, портрет Александра III. Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая. В фильме президент рассказал, что последние три года он в основном ночует в Кремле. В опубликованных фрагментах ленты можно заметить портрет императора Александра III, в углу одной из комнат расположен белый рояль. Путин признался, что играет на инструменте очень редко. "Библиотека, две спальни, домашняя церквушка", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Рабочая резиденция российского лидера в Кремле располагается в здании Сената.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Отрывок Документального фильма "Россия.Кремль.Путин.25 лет"
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
россия, владимир путин, александр i, павел зарубин
Россия, Владимир Путин, Александр I, Павел Зарубин
Путин показал детали обстановки своей резиденции в Кремле

Путин показал детали своей обстановки в Кремле: рояль и портрет Александра III

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин показал неизвестные детали своей обстановки в рабочей резиденции в Кремле: рояль, домовую церковь, портрет Александра III.
Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая.
В фильме президент рассказал, что последние три года он в основном ночует в Кремле. В опубликованных фрагментах ленты можно заметить портрет императора Александра III, в углу одной из комнат расположен белый рояль. Путин признался, что играет на инструменте очень редко.
«
"Библиотека, две спальни, домашняя церквушка", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Рабочая резиденция российского лидера в Кремле располагается в здании Сената.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин рассказал, что последние три года почти всегда ночует в Кремле
Вчера, 21:06
 
РоссияВладимир ПутинАлександр IПавел Зарубин
 
 
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