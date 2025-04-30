https://ria.ru/20250430/putin-2014498779.html
Путин рассказал, что последние три года почти всегда ночует в Кремле
Путин рассказал, что последние три года почти всегда ночует в Кремле - РИА Новости, 30.04.2025
Путин рассказал, что последние три года почти всегда ночует в Кремле
Президент России Владимир Путин рассказал, что последние три года в основном ночует в своей рабочей резиденции в Кремле. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T21:06:00+03:00
2025-04-30T21:06:00+03:00
2025-04-30T21:06:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что последние три года в основном ночует в своей рабочей резиденции в Кремле. "Последние три года - в основном здесь", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая в Кремле на вопрос о том, где ночует. Кадры обстановки кремлевской резиденции Путина вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая.
https://ria.ru/20250430/putin-2014492375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, павел зарубин
Политика, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин рассказал, что последние три года почти всегда ночует в Кремле
Путин последние три года в основном ночует в своей рабочей резиденции в Кремле