https://ria.ru/20250430/putin-2014498779.html

Путин рассказал, что последние три года почти всегда ночует в Кремле

Путин рассказал, что последние три года почти всегда ночует в Кремле - РИА Новости, 30.04.2025

Путин рассказал, что последние три года почти всегда ночует в Кремле

Президент России Владимир Путин рассказал, что последние три года в основном ночует в своей рабочей резиденции в Кремле. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T21:06:00+03:00

2025-04-30T21:06:00+03:00

2025-04-30T21:06:00+03:00

политика

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что последние три года в основном ночует в своей рабочей резиденции в Кремле. "Последние три года - в основном здесь", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая в Кремле на вопрос о том, где ночует. Кадры обстановки кремлевской резиденции Путина вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая.

https://ria.ru/20250430/putin-2014492375.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, павел зарубин