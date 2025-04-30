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Путин поблагодарил россиян за оказанное доверие - РИА Новости, 30.04.2025
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20:38 30.04.2025 (обновлено: 20:48 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014492375.html
Путин поблагодарил россиян за оказанное доверие
Путин поблагодарил россиян за оказанное доверие - РИА Новости, 30.04.2025
Путин поблагодарил россиян за оказанное доверие
Президент России Владимир Путин заявил, что благодарен россиянам за оказанное ему доверие, подчеркнув, что без этого невозможно жить и работать. РИА Новости, 30.04.2025
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владимир путин
россия
павел зарубин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что благодарен россиянам за оказанное ему доверие, подчеркнув, что без этого невозможно жить и работать."Я очень благодарен людям за то доверие, которое они мне оказывают. Без этого ни жить, ни работать невозможно", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая.
https://ria.ru/20250425/putin-2013368004.html
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владимир путин, россия, павел зарубин
Владимир Путин, Россия, Павел Зарубин
Путин поблагодарил россиян за оказанное доверие

Путин поблагодарил россиян за доверие, без которого невозможно жить и работать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что благодарен россиянам за оказанное ему доверие, подчеркнув, что без этого невозможно жить и работать.
«
"Я очень благодарен людям за то доверие, которое они мне оказывают. Без этого ни жить, ни работать невозможно", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая.
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