https://ria.ru/20250430/putin-2014492375.html

Путин поблагодарил россиян за оказанное доверие

Путин поблагодарил россиян за оказанное доверие - РИА Новости, 30.04.2025

Путин поблагодарил россиян за оказанное доверие

Президент России Владимир Путин заявил, что благодарен россиянам за оказанное ему доверие, подчеркнув, что без этого невозможно жить и работать. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:38:00+03:00

2025-04-30T20:38:00+03:00

2025-04-30T20:48:00+03:00

владимир путин

россия

павел зарубин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что благодарен россиянам за оказанное ему доверие, подчеркнув, что без этого невозможно жить и работать."Я очень благодарен людям за то доверие, которое они мне оказывают. Без этого ни жить, ни работать невозможно", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая.

https://ria.ru/20250425/putin-2013368004.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, павел зарубин