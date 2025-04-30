Путин поблагодарил россиян за оказанное доверие
Путин поблагодарил россиян за доверие, без которого невозможно жить и работать
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что благодарен россиянам за оказанное ему доверие, подчеркнув, что без этого невозможно жить и работать.
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"Я очень благодарен людям за то доверие, которое они мне оказывают. Без этого ни жить, ни работать невозможно", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая.
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