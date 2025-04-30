https://ria.ru/20250430/putin-2014486041.html

Путин оценил работу поисковых отрядов в России

Путин оценил работу поисковых отрядов в России - РИА Новости, 30.04.2025

Путин оценил работу поисковых отрядов в России

Работа участников поисковых отрядов в России пользуется большим уважением, людям известно про их труд, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:12:00+03:00

2025-04-30T20:12:00+03:00

2025-04-30T20:36:00+03:00

общество

россия

владимир путин

музей победы

ставропольский край

испания

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Работа участников поисковых отрядов в России пользуется большим уважением, людям известно про их труд, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду приехал в Музей Победы на Поклонной горе и встретился с участниками проходящего там просветительского марафона "Знание. Первые".Один из них – участник поискового отряда "КитежЪ" Егор Назаров - поблагодарил президента за внимание к работе поисковиков, отметив: "Мы много работаем и мало кто знает про наш труд"."Нет, про ваш труд знают. И в стране эта деятельность пользуется большим уважением", - возразил Путин.Он поблагодарил мальчика, обнял на прощание и попросил его передать большой привет родителям.Президент также высоко отозвался о труде медиков-волонтеров. "Люди ценят вашу работу. Самое главное. Вы же сами видите, как люди к вам относятся, какова отдача, наверное, это и есть самая главная награда", - сказал президент.Путин также поговорил с активистом "Движения первых" из Ставропольского края Никитой Гоголевым, который пишет стихи и занимается дзюдо - правда, как он признался главе государства, разряда пока не имеет. "Ну, дзюдо занимаются много у нас, юноши и девушки. А стихи пишут не все из них. Так что у тебя и то и другое получается. Успехов тебе", - подбодрил его президент.Глава государства поинтересовался у координатора международного движения "Бессмертный полк" в Испании Виктории Самойловой, где она живет, девушка ответила, что в Мадриде. "У меня там тоже есть друзья", - отреагировал президент.Один из молодых людей отметил, что не все участники встречи успели озвучить свои инициативы, и спросил, можно ли направить информацию президенту, например, через его помощников. "Конечно", - ответил Путин."Специально обученный человек", - добавил он, улыбаясь и указывая на главу общества "Знание" Максима Древаля.Путин также поручил Древалю обратить внимание на инициативу молодежи по созданию платформы о подвигах тыла на базе Национального центра исторической памяти, посвященной строительству Сурского рубежа обороны.Ветеран СВО, лауреат национальной литературной премии "Слово" за книгу "Голос фронта" Сергей Лобанов попросил у президента пожать ему руку. Путин протянул ладонь, а на прощание поблагодарил бойца и поднял вверх большой палец.

https://ria.ru/20250430/putin-2014480811.html

https://ria.ru/20250430/vlasti-2014483774.html

https://ria.ru/20250430/putin-2014483029.html

россия

ставропольский край

испания

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общество, россия, владимир путин, музей победы, ставропольский край, испания