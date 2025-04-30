https://ria.ru/20250430/putin-2014479501.html
Путин пообещал подумать о программе развития в культуре для ветеранов СВО
Путин пообещал подумать о программе развития в культуре для ветеранов СВО - РИА Новости, 30.04.2025
Путин пообещал подумать о программе развития в культуре для ветеранов СВО
Президент России Владимир Путин пообещал подумать о создании для ветеранов СВО программы развития в сфере культуры и искусства. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:44:00+03:00
2025-04-30T19:44:00+03:00
2025-04-30T19:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
российское общество "знание"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014464077_0:475:2797:2048_1920x0_80_0_0_50239f5018092ee5bca915f0e8d7c0c6.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал подумать о создании для ветеранов СВО программы развития в сфере культуры и искусства. Путин в среду приехал на площадку проведения просветительского марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. В ходе встречи главы государства с участниками марафона к Путину обратился гвардии старший лейтенант, ветеран СВО, член Союза писателей России, лауреат Национальной литературной премии "Слово" за книгу "Голос фронта", поэт Сергей Лобанов с предложением о создании для ветеранов СВО специальной программы развития в сфере культуры. "Товарищ верховный главнокомандующий, мы готовы выполнять любые поставленные вами задачи не только на фронте, где происходит добыча желаемого посредством оружия, но и на фронте культурном. Исходя из этого, прошу вас рассмотреть возможность создания программы развития для участников и ветеранов специальной военной операции в сфере культуры и искусства", - сказал поэт-фронтовик. Президент поблагодарил Лобанова за его деятельность в рамках СВО и за творчество, а также напомнил, что во время Великой Отечественной войны советское руководство старалось беречь деятелей искусства, хотя многие добровольцами уходили на фронт и погибали. Глава государства подчеркнул, что деятели культуры - часть народа, вместе с ним они живут, борются, добиваются и способствуют достижению побед, "потому что творчество вдохновляет людей". "Конечно, всё сделаем для того, чтобы поддержать таких ребят, как вы - талантливых, молодых, заряженных на помощь стране, помощь тем людям, которые рядом с нами, которые не только с помощью оружия, а и с помощью своего таланта приближают победу. Спасибо. Обязательно об этом подумаем", - ответил Путин на предложение поэта.
https://ria.ru/20250430/putin-2014477266.html
https://ria.ru/20250430/putin-2014474237.html
https://ria.ru/20250430/putin-2014473930.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014464077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9fed9482c6b45ae3917382e9f993950f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, российское общество "знание"
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Российское общество "Знание"
Путин пообещал подумать о программе развития в культуре для ветеранов СВО
Путин пообещал подумать о программе развития в сфере культуры для ветеранов СВО
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал подумать о создании для ветеранов СВО программы развития в сфере культуры и искусства.
Путин
в среду приехал на площадку проведения просветительского марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание
". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
В ходе встречи главы государства с участниками марафона к Путину обратился гвардии старший лейтенант, ветеран СВО, член Союза писателей России
, лауреат Национальной литературной премии "Слово" за книгу "Голос фронта", поэт Сергей Лобанов с предложением о создании для ветеранов СВО специальной программы развития в сфере культуры.
"Товарищ верховный главнокомандующий, мы готовы выполнять любые поставленные вами задачи не только на фронте, где происходит добыча желаемого посредством оружия, но и на фронте культурном. Исходя из этого, прошу вас рассмотреть возможность создания программы развития для участников и ветеранов специальной военной операции в сфере культуры и искусства", - сказал поэт-фронтовик.
Президент поблагодарил Лобанова за его деятельность в рамках СВО и за творчество, а также напомнил, что во время Великой Отечественной войны советское руководство старалось беречь деятелей искусства, хотя многие добровольцами уходили на фронт и погибали.
Глава государства подчеркнул, что деятели культуры - часть народа, вместе с ним они живут, борются, добиваются и способствуют достижению побед, "потому что творчество вдохновляет людей".
"Конечно, всё сделаем для того, чтобы поддержать таких ребят, как вы - талантливых, молодых, заряженных на помощь стране, помощь тем людям, которые рядом с нами, которые не только с помощью оружия, а и с помощью своего таланта приближают победу. Спасибо. Обязательно об этом подумаем", - ответил Путин на предложение поэта.