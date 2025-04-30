https://ria.ru/20250430/putin-2014479501.html

Путин пообещал подумать о программе развития в культуре для ветеранов СВО

Путин пообещал подумать о программе развития в культуре для ветеранов СВО - РИА Новости, 30.04.2025

Путин пообещал подумать о программе развития в культуре для ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин пообещал подумать о создании для ветеранов СВО программы развития в сфере культуры и искусства. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:44:00+03:00

2025-04-30T19:44:00+03:00

2025-04-30T19:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал подумать о создании для ветеранов СВО программы развития в сфере культуры и искусства. Путин в среду приехал на площадку проведения просветительского марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. В ходе встречи главы государства с участниками марафона к Путину обратился гвардии старший лейтенант, ветеран СВО, член Союза писателей России, лауреат Национальной литературной премии "Слово" за книгу "Голос фронта", поэт Сергей Лобанов с предложением о создании для ветеранов СВО специальной программы развития в сфере культуры. "Товарищ верховный главнокомандующий, мы готовы выполнять любые поставленные вами задачи не только на фронте, где происходит добыча желаемого посредством оружия, но и на фронте культурном. Исходя из этого, прошу вас рассмотреть возможность создания программы развития для участников и ветеранов специальной военной операции в сфере культуры и искусства", - сказал поэт-фронтовик. Президент поблагодарил Лобанова за его деятельность в рамках СВО и за творчество, а также напомнил, что во время Великой Отечественной войны советское руководство старалось беречь деятелей искусства, хотя многие добровольцами уходили на фронт и погибали. Глава государства подчеркнул, что деятели культуры - часть народа, вместе с ним они живут, борются, добиваются и способствуют достижению побед, "потому что творчество вдохновляет людей". "Конечно, всё сделаем для того, чтобы поддержать таких ребят, как вы - талантливых, молодых, заряженных на помощь стране, помощь тем людям, которые рядом с нами, которые не только с помощью оружия, а и с помощью своего таланта приближают победу. Спасибо. Обязательно об этом подумаем", - ответил Путин на предложение поэта.

https://ria.ru/20250430/putin-2014477266.html

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общество, россия, владимир путин, российское общество "знание"