https://ria.ru/20250430/putin-2014478138.html
Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы
Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 30.04.2025
Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:38:00+03:00
2025-04-30T19:38:00+03:00
2025-04-30T20:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы. В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Вам спасибо большое. Позвольте пожелать вам удачи. Поздравляю вас с наступающим праздником, с Днем Великой Победы", - сказал Путин на встрече с участниками федерального просветительского марафона "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014468186.html
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общество, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы
Путин поздравил участников марафона "Знание.Первые" с наступающим Днем Победы