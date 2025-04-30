Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:38 30.04.2025 (обновлено: 20:28 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014478138.html
Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы
Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 30.04.2025
Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:38:00+03:00
2025-04-30T20:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014488325_0:116:3119:1870_1920x0_80_0_0_98cc4a8c16242f07fd9e9bd1e3b1b8f8.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы. В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Вам спасибо большое. Позвольте пожелать вам удачи. Поздравляю вас с наступающим праздником, с Днем Великой Победы", - сказал Путин на встрече с участниками федерального просветительского марафона "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014468186.html
https://ria.ru/20250430/putin-2014456766.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014488325_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d41e7d9c4200617700a244ade97181e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы

Путин поздравил участников марафона "Знание.Первые" с наступающим Днем Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве. 30 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве. 30 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве. 30 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы.
В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин поприветствовал участницу марафона "Знание.Первые" по-испански
Вчера, 19:03
"Вам спасибо большое. Позвольте пожелать вам удачи. Поздравляю вас с наступающим праздником, с Днем Великой Победы", - сказал Путин на встрече с участниками федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин рассказал о создании и возрождении общества "Знание"
Вчера, 18:35
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала