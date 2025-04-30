https://ria.ru/20250430/putin-2014478138.html

Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы

Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 30.04.2025

Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:38:00+03:00

2025-04-30T19:38:00+03:00

2025-04-30T20:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников марафона "Знание" с наступающим Днем Победы. В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Вам спасибо большое. Позвольте пожелать вам удачи. Поздравляю вас с наступающим праздником, с Днем Великой Победы", - сказал Путин на встрече с участниками федерального просветительского марафона "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014468186.html

https://ria.ru/20250430/putin-2014456766.html

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2025

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общество, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы