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Память о геноциде обосновывает стремление к безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
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19:37 30.04.2025 (обновлено: 20:30 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014477768.html
Память о геноциде обосновывает стремление к безопасности, заявил Путин
Память о геноциде обосновывает стремление к безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
Память о геноциде обосновывает стремление к безопасности, заявил Путин
Объективная память о геноциде народа СССР в годы Великой Отечественной войны обосновывает стремление РФ добиться гарантий безопасности на долгосрочную... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:37:00+03:00
2025-04-30T20:30:00+03:00
ссср
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Объективная память о геноциде народа СССР в годы Великой Отечественной войны обосновывает стремление РФ добиться гарантий безопасности на долгосрочную перспективу, заявил президент России Владимир Путин. В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Эти реалии (преступления против народа СССР в годы войны - ред.) во многом, во многом объясняют наше поведение сегодня, это очень важно, это имеет практическое значение, могу вам точно сказать. Потому что мы слышим, и я иногда слышу от своих зарубежных коллег, даже тех, которые, мягко говоря, не симпатизируют тому, что мы делаем, защищая свои интересы. Они говорят: "да, конечно, вот Советский Союз и советские люди так пострадали. Конечно, вы имеете право думать о защите своих интересов и обеспечении своей безопасности сегодня и на длительную историческую перспективу". Это имеет значение в практическом плане", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250430/putin-2014477266.html
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ссср, россия, владимир путин
СССР, Россия, Владимир Путин
Память о геноциде обосновывает стремление к безопасности, заявил Путин

Путин: память о геноциде народа СССР обосновывает стремление к безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Объективная память о геноциде народа СССР в годы Великой Отечественной войны обосновывает стремление РФ добиться гарантий безопасности на долгосрочную перспективу, заявил президент России Владимир Путин.
В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
«
"Эти реалии (преступления против народа СССР в годы войны - ред.) во многом, во многом объясняют наше поведение сегодня, это очень важно, это имеет практическое значение, могу вам точно сказать. Потому что мы слышим, и я иногда слышу от своих зарубежных коллег, даже тех, которые, мягко говоря, не симпатизируют тому, что мы делаем, защищая свои интересы. Они говорят: "да, конечно, вот Советский Союз и советские люди так пострадали. Конечно, вы имеете право думать о защите своих интересов и обеспечении своей безопасности сегодня и на длительную историческую перспективу". Это имеет значение в практическом плане", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве. 30 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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