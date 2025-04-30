Путин объяснил разницу между национализмом и патриотизмом
Путин: национализм основан на ненависти к другим народам, а патриотизм на любви
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве. 30 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве. 30 апреля 2025
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" объяснил разницу между национализмом и патриотизмом.
В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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"Национализм - это первая стадия к нацизму, это первый шаг, потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим, вот в чем суть национализма. Патриотизм - совсем другое дело, любить свою Родину - это не значит ненавидеть других, а национализм подпитывается именно этим, ненавистью к другим странам и к другим народам", - сказал он.
Глава государства также подчеркнул, что сегодня очень важно понимать разницу между этими двумя понятиями, особенно для исторических новых регионов РФ.