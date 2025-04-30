https://ria.ru/20250430/putin-2014477266.html

Путин объяснил разницу между национализмом и патриотизмом

Путин объяснил разницу между национализмом и патриотизмом - РИА Новости, 30.04.2025

Путин объяснил разницу между национализмом и патриотизмом

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" объяснил разницу между национализмом и патриотизмом. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:34:00+03:00

2025-04-30T19:34:00+03:00

2025-04-30T20:31:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" объяснил разницу между национализмом и патриотизмом. В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Национализм - это первая стадия к нацизму, это первый шаг, потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим, вот в чем суть национализма. Патриотизм - совсем другое дело, любить свою Родину - это не значит ненавидеть других, а национализм подпитывается именно этим, ненавистью к другим странам и к другим народам", - сказал он. Глава государства также подчеркнул, что сегодня очень важно понимать разницу между этими двумя понятиями, особенно для исторических новых регионов РФ.

https://ria.ru/20250430/putin-2014471693.html

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россия, владимир путин