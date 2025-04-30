https://ria.ru/20250430/putin-2014477040.html

Путин обратился к европейцам, защищающим правду о Второй мировой войне

Путин обратился к европейцам, защищающим правду о Второй мировой войне - РИА Новости, 30.04.2025

Путин обратился к европейцам, защищающим правду о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин передал наилучшие пожелания активистам, которые занимаются защитой правды о Второй мировой войне в Европе. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:34:00+03:00

2025-04-30T19:34:00+03:00

2025-04-30T19:34:00+03:00

общество

европа

испания

мадрид

владимир путин

виктор самойлов

день победы

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал наилучшие пожелания активистам, которые занимаются защитой правды о Второй мировой войне в Европе. В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Очень важно, что даже в сегодняшний непростой момент есть такие люди, как вы (координатор международного движения "Бессмертный полк" в Испании Виктория Самойлова - ред.) , которые имеют мужество заявить о своем отношении к происходящим событиям сегодня и, более того, дать оценку тому, что происходило в годы Второй мировой войны... Передайте самые наилучшие пожелания всем, кто вместе с вами занимается этим благородным делом, защитой правды о Второй мировой войне", - сказал Путин на встрече с участниками федерального просветительского марафона "Знание. Первые". Координатор "Бессмертного полка" в Испании также занимается организацией шествий движения в Мадриде. В частности, в 2024 году она участвовала в проведении одно из самых крупных шествий "Бессмертного полка" в Европе. Кроме того, Самойлова проводила конференцию "Стоп русофобия" в Мадриде.

https://ria.ru/20250430/natsizm-2014286132.html

европа

испания

мадрид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, европа, испания, мадрид, владимир путин, виктор самойлов, день победы