Путин рассказал о письме деда времен Великой Отечественной войны
Путин вспомнил о письме деда, которое помогло ему иначе взглянуть на события ВОВ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о письме своего деда, которое помогло ему по-другому посмотреть на события времен Великой Отечественной войны и понять народ страны.
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"Я вроде информированный человек, мне казалось, что я все знаю, но когда я письмо взял и начал читать, я по-другому начал смотреть на происходящие тогда события. Я осознал "ткань" происходивших тогда событий, понял, как люди тогда жили, чем люди жили, что чувствовали, о чем говорили. И вот непреходящая эта истина - она самая главная, ее и надо доносить", - сказал он на марафоне "Знание. Первые", вспоминая о письме своего деда.
Ранее Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" рассказывал о письмах своего деда, в которых он обращался на "вы" к собственному сыну - по мнению главы государства, это является свидетельством глубокой культуры русского народа.
Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.