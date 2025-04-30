https://ria.ru/20250430/putin-2014475023.html

Путин рассказал о письме деда времен Великой Отечественной войны

Путин рассказал о письме деда времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 30.04.2025

Путин рассказал о письме деда времен Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин вспомнил о письме своего деда, которое помогло ему по-другому посмотреть на события времен Великой Отечественной войны и понять... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:27:00+03:00

2025-04-30T19:27:00+03:00

2025-04-30T19:27:00+03:00

общество

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о письме своего деда, которое помогло ему по-другому посмотреть на события времен Великой Отечественной войны и понять народ страны. "Я вроде информированный человек, мне казалось, что я все знаю, но когда я письмо взял и начал читать, я по-другому начал смотреть на происходящие тогда события. Я осознал "ткань" происходивших тогда событий, понял, как люди тогда жили, чем люди жили, что чувствовали, о чем говорили. И вот непреходящая эта истина - она самая главная, ее и надо доносить", - сказал он на марафоне "Знание. Первые", вспоминая о письме своего деда. Ранее Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" рассказывал о письмах своего деда, в которых он обращался на "вы" к собственному сыну - по мнению главы государства, это является свидетельством глубокой культуры русского народа. Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014447690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, владимир путин