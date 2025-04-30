Россия – это люди, а не просто территория, заявил Путин
Путин: героические страницы истории страны важны для внутреннего мира россиян
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия – это люди, а не просто территория, и большое значение для внутреннего мира россиян имеют героические страницы истории страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон "Знание. Первые", который посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как отметил президент в беседе с участниками марафона, очень важно, чтобы деятели искусства в своей работе обращались к героическим страницам истории страны и были рядом с такими событиями.
"Вещи, связанные с героическими страницами, чрезвычайно важны. Это, безусловно, очень важная составляющая нашего внутреннего мира. А внутренний мир каждого конкретного человека и всех вместе, по сути дела, это и есть то, что мы называем Россия. Потому что Россия – это люди, а не просто территория", - подчеркнул Путин.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.