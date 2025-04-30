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Россия – это люди, а не просто территория, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
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18:51 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/putin-2014463497.html
Россия – это люди, а не просто территория, заявил Путин
Россия – это люди, а не просто территория, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
Россия – это люди, а не просто территория, заявил Путин
Россия – это люди, а не просто территория, и большое значение для внутреннего мира россиян имеют героические страницы истории страны, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:51:00+03:00
2025-04-30T18:51:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия – это люди, а не просто территория, и большое значение для внутреннего мира россиян имеют героические страницы истории страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон "Знание. Первые", который посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как отметил президент в беседе с участниками марафона, очень важно, чтобы деятели искусства в своей работе обращались к героическим страницам истории страны и были рядом с такими событиями. "Вещи, связанные с героическими страницами, чрезвычайно важны. Это, безусловно, очень важная составляющая нашего внутреннего мира. А внутренний мир каждого конкретного человека и всех вместе, по сути дела, это и есть то, что мы называем Россия. Потому что Россия – это люди, а не просто территория", - подчеркнул Путин. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014450214.html
https://ria.ru/20250430/putin-2014447690.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Россия – это люди, а не просто территория, заявил Путин

Путин: героические страницы истории страны важны для внутреннего мира россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия – это люди, а не просто территория, и большое значение для внутреннего мира россиян имеют героические страницы истории страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон "Знание. Первые", который посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как отметил президент в беседе с участниками марафона, очень важно, чтобы деятели искусства в своей работе обращались к героическим страницам истории страны и были рядом с такими событиями.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин: рассказы об истории России должны опираться на традиции искусства
Вчера, 18:17
"Вещи, связанные с героическими страницами, чрезвычайно важны. Это, безусловно, очень важная составляющая нашего внутреннего мира. А внутренний мир каждого конкретного человека и всех вместе, по сути дела, это и есть то, что мы называем Россия. Потому что Россия – это люди, а не просто территория", - подчеркнул Путин.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин назвал Великую Победу триумфом советского народа
Вчера, 18:11
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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