https://ria.ru/20250430/putin-2014463497.html

Россия – это люди, а не просто территория, заявил Путин

Россия – это люди, а не просто территория, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025

Россия – это люди, а не просто территория, заявил Путин

Россия – это люди, а не просто территория, и большое значение для внутреннего мира россиян имеют героические страницы истории страны, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:51:00+03:00

2025-04-30T18:51:00+03:00

2025-04-30T18:51:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия – это люди, а не просто территория, и большое значение для внутреннего мира россиян имеют героические страницы истории страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон "Знание. Первые", который посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как отметил президент в беседе с участниками марафона, очень важно, чтобы деятели искусства в своей работе обращались к героическим страницам истории страны и были рядом с такими событиями. "Вещи, связанные с героическими страницами, чрезвычайно важны. Это, безусловно, очень важная составляющая нашего внутреннего мира. А внутренний мир каждого конкретного человека и всех вместе, по сути дела, это и есть то, что мы называем Россия. Потому что Россия – это люди, а не просто территория", - подчеркнул Путин. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014450214.html

https://ria.ru/20250430/putin-2014447690.html

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общество, россия, владимир путин