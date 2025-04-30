https://ria.ru/20250430/putin-2014462784.html
Путин одобрил идею о введении в России звания заслуженного просветителя
Путин одобрил идею о введении в России звания заслуженного просветителя - РИА Новости, 30.04.2025
Путин одобрил идею о введении в России звания заслуженного просветителя
Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей введение в РФ звания "Заслуженный просветитель". РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:50:00+03:00
2025-04-30T18:50:00+03:00
2025-04-30T18:58:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей введение в РФ звания "Заслуженный просветитель".Один из участников конкурса "Знание. Лектор" предложил президенту ввести звание "Заслуженный просветитель", чтобы отметить труд таких людей."Хорошая идея, мне добавить нечего", - сказал Путин.В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014454267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин одобрил идею о введении в России звания заслуженного просветителя
Путин назвал введение в России звания "Заслуженный просветитель" хорошей идеей
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей введение в РФ звания "Заслуженный просветитель".
Один из участников конкурса "Знание. Лектор" предложил президенту ввести звание "Заслуженный просветитель", чтобы отметить труд таких людей.
«
"Хорошая идея, мне добавить нечего", - сказал Путин
.
В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.