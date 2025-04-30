Рейтинг@Mail.ru
Путин одобрил идею о введении в России звания заслуженного просветителя - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 30.04.2025 (обновлено: 18:58 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014462784.html
Путин одобрил идею о введении в России звания заслуженного просветителя
Путин одобрил идею о введении в России звания заслуженного просветителя - РИА Новости, 30.04.2025
Путин одобрил идею о введении в России звания заслуженного просветителя
Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей введение в РФ звания "Заслуженный просветитель". РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:50:00+03:00
2025-04-30T18:58:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_cf931b76ccccebdd5eb54948c360f313.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей введение в РФ звания "Заслуженный просветитель".Один из участников конкурса "Знание. Лектор" предложил президенту ввести звание "Заслуженный просветитель", чтобы отметить труд таких людей."Хорошая идея, мне добавить нечего", - сказал Путин.В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014454267.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_48ccda5915d636811bd0860782606671.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин одобрил идею о введении в России звания заслуженного просветителя

Путин назвал введение в России звания "Заслуженный просветитель" хорошей идеей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей введение в РФ звания "Заслуженный просветитель".
Один из участников конкурса "Знание. Лектор" предложил президенту ввести звание "Заслуженный просветитель", чтобы отметить труд таких людей.
«
"Хорошая идея, мне добавить нечего", - сказал Путин.
В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин поблагодарил общество "Знание" за работу
Вчера, 18:29
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала