https://ria.ru/20250430/putin-2014462784.html

Путин одобрил идею о введении в России звания заслуженного просветителя

Путин одобрил идею о введении в России звания заслуженного просветителя - РИА Новости, 30.04.2025

Путин одобрил идею о введении в России звания заслуженного просветителя

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей введение в РФ звания "Заслуженный просветитель". РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:50:00+03:00

2025-04-30T18:50:00+03:00

2025-04-30T18:58:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей введение в РФ звания "Заслуженный просветитель".Один из участников конкурса "Знание. Лектор" предложил президенту ввести звание "Заслуженный просветитель", чтобы отметить труд таких людей."Хорошая идея, мне добавить нечего", - сказал Путин.В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014454267.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин