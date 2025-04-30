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Память о героизме дедов и прадедов помогает достигать побед, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:47 30.04.2025 (обновлено: 19:01 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014461537.html
Память о героизме дедов и прадедов помогает достигать побед, заявил Путин
Память о героизме дедов и прадедов помогает достигать побед, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
Память о героизме дедов и прадедов помогает достигать побед, заявил Путин
Память о героизме дедов и прадедов, их личный пример - важная вещь, она помогает достигать новых побед и результатов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:47:00+03:00
2025-04-30T19:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Память о героизме дедов и прадедов, их личный пример - важная вещь, она помогает достигать новых побед и результатов, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что для каждой российской семьи события Великой Отечественной войны имеют значение - в том числе и потому, что они затронули каждую семью. "Ведь когда нам с вами говорят, кто-то рассказывает о своих дедушках, бабушках, а мы, вы, я, все остальные миллионы граждан России воспринимают это как часть самих себя. Но если мой отец, если мой дед, прадед был таким героем, значит, где-то в генах и у меня это есть. Это значит, и я могу, и я должен. Вот это - чрезвычайно важная вещь. И нам нужно сохранять это и в целом в масштабах страны, и на уровне каждой семьи. И тогда, без всяких сомнений, в любой сфере, в любой области мы будем достигать нужного нам результата и победы", - сказал Путин на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014447371.html
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общество, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Память о героизме дедов и прадедов помогает достигать побед, заявил Путин

Путин: память о героизме дедов и прадедов помогает достигать побед и результатов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве. 30 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве. 30 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве. 30 апреля 2025
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Память о героизме дедов и прадедов, их личный пример - важная вещь, она помогает достигать новых побед и результатов, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что для каждой российской семьи события Великой Отечественной войны имеют значение - в том числе и потому, что они затронули каждую семью.
«
"Ведь когда нам с вами говорят, кто-то рассказывает о своих дедушках, бабушках, а мы, вы, я, все остальные миллионы граждан России воспринимают это как часть самих себя. Но если мой отец, если мой дед, прадед был таким героем, значит, где-то в генах и у меня это есть. Это значит, и я могу, и я должен. Вот это - чрезвычайно важная вещь. И нам нужно сохранять это и в целом в масштабах страны, и на уровне каждой семьи. И тогда, без всяких сомнений, в любой сфере, в любой области мы будем достигать нужного нам результата и победы", - сказал Путин на марафоне "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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