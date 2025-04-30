https://ria.ru/20250430/putin-2014461537.html

Память о героизме дедов и прадедов помогает достигать побед, заявил Путин

Память о героизме дедов и прадедов помогает достигать побед, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025

Память о героизме дедов и прадедов помогает достигать побед, заявил Путин

Память о героизме дедов и прадедов, их личный пример - важная вещь, она помогает достигать новых побед и результатов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:47:00+03:00

2025-04-30T18:47:00+03:00

2025-04-30T19:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Память о героизме дедов и прадедов, их личный пример - важная вещь, она помогает достигать новых побед и результатов, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что для каждой российской семьи события Великой Отечественной войны имеют значение - в том числе и потому, что они затронули каждую семью. "Ведь когда нам с вами говорят, кто-то рассказывает о своих дедушках, бабушках, а мы, вы, я, все остальные миллионы граждан России воспринимают это как часть самих себя. Но если мой отец, если мой дед, прадед был таким героем, значит, где-то в генах и у меня это есть. Это значит, и я могу, и я должен. Вот это - чрезвычайно важная вещь. И нам нужно сохранять это и в целом в масштабах страны, и на уровне каждой семьи. И тогда, без всяких сомнений, в любой сфере, в любой области мы будем достигать нужного нам результата и победы", - сказал Путин на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014447371.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне