Во Франции есть те, кто и сейчас разделяет ценности России, заявил Путин
Путин: во Франции всегда были те, кто разделял ценности РФ, такие есть и сейчас
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что во Франции во все времена были те, кто разделял ценности России, такие граждане есть и сейчас.
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"Важно то, что всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности и люди, которые вместе с нами. И сегодня часть, некоторые граждане Французской Республики с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу", - сказал Путин.
Глава государства добавил, что эти граждане назвали свое подразделение так же, как их деды и прадеды, "Нормандия-Неман". Как пояснил Путин, французские патриоты во время Второй мировой войны, несмотря на поражение Франции, переехали в Советский Союз и воевали вместе с советской армией, и назвали свою боевую эскадрилью "Нормандия-Неман".
Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.