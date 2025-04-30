https://ria.ru/20250430/putin-2014458946.html

Во Франции есть те, кто и сейчас разделяет ценности России, заявил Путин

Во Франции есть те, кто и сейчас разделяет ценности России, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025

Во Франции есть те, кто и сейчас разделяет ценности России, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что во Франции во все времена были те, кто разделял ценности России, такие граждане есть и сейчас. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:41:00+03:00

2025-04-30T18:41:00+03:00

2025-04-30T18:59:00+03:00

франция

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что во Франции во все времена были те, кто разделял ценности России, такие граждане есть и сейчас."Важно то, что всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности и люди, которые вместе с нами. И сегодня часть, некоторые граждане Французской Республики с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу", - сказал Путин.Глава государства добавил, что эти граждане назвали свое подразделение так же, как их деды и прадеды, "Нормандия-Неман". Как пояснил Путин, французские патриоты во время Второй мировой войны, несмотря на поражение Франции, переехали в Советский Союз и воевали вместе с советской армией, и назвали свою боевую эскадрилью "Нормандия-Неман".Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014457182.html

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, россия, владимир путин, москва