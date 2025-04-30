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Во Франции есть те, кто и сейчас разделяет ценности России, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
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18:41 30.04.2025 (обновлено: 18:59 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014458946.html
Во Франции есть те, кто и сейчас разделяет ценности России, заявил Путин
Во Франции есть те, кто и сейчас разделяет ценности России, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
Во Франции есть те, кто и сейчас разделяет ценности России, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что во Франции во все времена были те, кто разделял ценности России, такие граждане есть и сейчас. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:41:00+03:00
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франция
россия
владимир путин
москва
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что во Франции во все времена были те, кто разделял ценности России, такие граждане есть и сейчас."Важно то, что всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности и люди, которые вместе с нами. И сегодня часть, некоторые граждане Французской Республики с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу", - сказал Путин.Глава государства добавил, что эти граждане назвали свое подразделение так же, как их деды и прадеды, "Нормандия-Неман". Как пояснил Путин, французские патриоты во время Второй мировой войны, несмотря на поражение Франции, переехали в Советский Союз и воевали вместе с советской армией, и назвали свою боевую эскадрилью "Нормандия-Неман".Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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франция, россия, владимир путин, москва
Франция, Россия, Владимир Путин, Москва
Во Франции есть те, кто и сейчас разделяет ценности России, заявил Путин

Путин: во Франции всегда были те, кто разделял ценности РФ, такие есть и сейчас

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что во Франции во все времена были те, кто разделял ценности России, такие граждане есть и сейчас.
«
"Важно то, что всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности и люди, которые вместе с нами. И сегодня часть, некоторые граждане Французской Республики с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу", - сказал Путин.
Глава государства добавил, что эти граждане назвали свое подразделение так же, как их деды и прадеды, "Нормандия-Неман". Как пояснил Путин, французские патриоты во время Второй мировой войны, несмотря на поражение Франции, переехали в Советский Союз и воевали вместе с советской армией, и назвали свою боевую эскадрилью "Нормандия-Неман".
Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Путин о гражданах Франции, которые воюют в зоне СВО на стороне России - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин рассказал о гражданах Франции, воюющих в зоне СВО на стороне России
Вчера, 18:37
 
ФранцияРоссияВладимир ПутинМосква
 
 
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