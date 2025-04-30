https://ria.ru/20250430/putin-2014457894.html

Защитники Родины совершают подвиг до сих пор, заявил Путин

Защитники Родины совершают подвиг до сих пор, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025

Защитники Родины совершают подвиг до сих пор, заявил Путин

Участники Великой Отечественной войны, защитники Родины совершили подвиг и совершают его до сих пор, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:38:00+03:00

2025-04-30T18:38:00+03:00

2025-04-30T18:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Участники Великой Отечественной войны, защитники Родины совершили подвиг и совершают его до сих пор, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, те, кто воевал во время Великой Отечественной войны, отдавал свои жизни за нашу страну, за нашу Родину, за сегодняшний день, за то, чтобы она сохранилась как таковая, чтобы появлялись новые и новые поколения в нашей стране, они совершили подвиг. Но они совершают его до сих пор, даже те, которые погибли, защищая отечество. Почему? Потому что память об их подвиге составляет одну из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это, в значительной степени, и есть Россия", - сказал Путин на встрече с участниками федерального просветительского марафона "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014452443.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне