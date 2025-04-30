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Защитники Родины совершают подвиг до сих пор, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:38 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/putin-2014457894.html
Защитники Родины совершают подвиг до сих пор, заявил Путин
Защитники Родины совершают подвиг до сих пор, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
Защитники Родины совершают подвиг до сих пор, заявил Путин
Участники Великой Отечественной войны, защитники Родины совершили подвиг и совершают его до сих пор, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:38:00+03:00
2025-04-30T18:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Участники Великой Отечественной войны, защитники Родины совершили подвиг и совершают его до сих пор, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, те, кто воевал во время Великой Отечественной войны, отдавал свои жизни за нашу страну, за нашу Родину, за сегодняшний день, за то, чтобы она сохранилась как таковая, чтобы появлялись новые и новые поколения в нашей стране, они совершили подвиг. Но они совершают его до сих пор, даже те, которые погибли, защищая отечество. Почему? Потому что память об их подвиге составляет одну из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это, в значительной степени, и есть Россия", - сказал Путин на встрече с участниками федерального просветительского марафона "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014452443.html
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общество, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Защитники Родины совершают подвиг до сих пор, заявил Путин

Путин: защитники Родины совершили подвиг и совершают его до сих пор

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Участники Великой Отечественной войны, защитники Родины совершили подвиг и совершают его до сих пор, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Конечно, те, кто воевал во время Великой Отечественной войны, отдавал свои жизни за нашу страну, за нашу Родину, за сегодняшний день, за то, чтобы она сохранилась как таковая, чтобы появлялись новые и новые поколения в нашей стране, они совершили подвиг. Но они совершают его до сих пор, даже те, которые погибли, защищая отечество. Почему? Потому что память об их подвиге составляет одну из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это, в значительной степени, и есть Россия", - сказал Путин на встрече с участниками федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства Великое наследие - общее будущее в Волгограде - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Информацию о подвигах прошлого нужно подавать искренне, заявил Путин
Вчера, 18:25
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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