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Путин рассказал о гражданах Франции, воюющих в зоне СВО на стороне России - РИА Новости, 30.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:37 30.04.2025 (обновлено: 18:46 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014457182.html
Путин рассказал о гражданах Франции, воюющих в зоне СВО на стороне России
Путин рассказал о гражданах Франции, воюющих в зоне СВО на стороне России - РИА Новости, 30.04.2025
Путин рассказал о гражданах Франции, воюющих в зоне СВО на стороне России
Некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России, назвав свое подразделение "Нормандия - Неман", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:37:00+03:00
2025-04-30T18:46:00+03:00
франция
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России, назвав свое подразделение "Нормандия - Неман", заявил президент РФ Владимир Путин."И сегодня некоторые граждане Французской республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воют плечом к плечу. И назвали свое подразделение тоже, как их деды и прадеды, "Нормандия - Неман", - сказал он в ходе встречи с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.Ранее российский тележурналист Александр Рогаткин в своем репортаже в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" сообщил, что отряд французских добровольцев под названием "Нормандия - Неман" воюет против украинских неонацистов на Донбассе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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Путин о гражданах Франции, которые воюют в зоне СВО на стороне России
Некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России, назвав свое подразделение "Нормандия-Неман", сообщил Путин
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франция, россия, владимир путин
Франция, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о гражданах Франции, воюющих в зоне СВО на стороне России

Путин: французы воюют в зоне СВО на стороне РФ в подразделении "Нормандия-Неман"

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России, назвав свое подразделение "Нормандия - Неман", заявил президент РФ Владимир Путин.
"И сегодня некоторые граждане Французской республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воют плечом к плечу. И назвали свое подразделение тоже, как их деды и прадеды, "Нормандия - Неман", - сказал он в ходе встречи с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Ранее российский тележурналист Александр Рогаткин в своем репортаже в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" сообщил, что отряд французских добровольцев под названием "Нормандия - Неман" воюет против украинских неонацистов на Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеФранцияРоссияВладимир Путин
 
 
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