https://ria.ru/20250430/putin-2014457182.html

Путин рассказал о гражданах Франции, воюющих в зоне СВО на стороне России

Путин рассказал о гражданах Франции, воюющих в зоне СВО на стороне России - РИА Новости, 30.04.2025

Путин рассказал о гражданах Франции, воюющих в зоне СВО на стороне России

Некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России, назвав свое подразделение "Нормандия - Неман", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:37:00+03:00

2025-04-30T18:37:00+03:00

2025-04-30T18:46:00+03:00

франция

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России, назвав свое подразделение "Нормандия - Неман", заявил президент РФ Владимир Путин."И сегодня некоторые граждане Французской республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воют плечом к плечу. И назвали свое подразделение тоже, как их деды и прадеды, "Нормандия - Неман", - сказал он в ходе встречи с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.Ранее российский тележурналист Александр Рогаткин в своем репортаже в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" сообщил, что отряд французских добровольцев под названием "Нормандия - Неман" воюет против украинских неонацистов на Донбассе.

https://ria.ru/20250429/koreya-2014195387.html

франция

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Путин о гражданах Франции, которые воюют в зоне СВО на стороне России Некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России, назвав свое подразделение "Нормандия-Неман", сообщил Путин 2025-04-30T18:37 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, россия, владимир путин