https://ria.ru/20250430/putin-2014457182.html
Путин рассказал о гражданах Франции, воюющих в зоне СВО на стороне России
Путин рассказал о гражданах Франции, воюющих в зоне СВО на стороне России - РИА Новости, 30.04.2025
Путин рассказал о гражданах Франции, воюющих в зоне СВО на стороне России
Некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России, назвав свое подразделение "Нормандия - Неман", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:37:00+03:00
2025-04-30T18:37:00+03:00
2025-04-30T18:46:00+03:00
франция
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014459099_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_661bbf2f6743a847f3ddf5192d854605.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России, назвав свое подразделение "Нормандия - Неман", заявил президент РФ Владимир Путин."И сегодня некоторые граждане Французской республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воют плечом к плечу. И назвали свое подразделение тоже, как их деды и прадеды, "Нормандия - Неман", - сказал он в ходе встречи с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.Ранее российский тележурналист Александр Рогаткин в своем репортаже в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" сообщил, что отряд французских добровольцев под названием "Нормандия - Неман" воюет против украинских неонацистов на Донбассе.
https://ria.ru/20250429/koreya-2014195387.html
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014459099_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_647fe828b9c672744fdf49741c3ff212.jpg
Путин о гражданах Франции, которые воюют в зоне СВО на стороне России
Некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России, назвав свое подразделение "Нормандия-Неман", сообщил Путин
2025-04-30T18:37
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, россия, владимир путин
Франция, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о гражданах Франции, воюющих в зоне СВО на стороне России
Путин: французы воюют в зоне СВО на стороне РФ в подразделении "Нормандия-Неман"