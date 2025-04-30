https://ria.ru/20250430/putin-2014450950.html

Путин подчеркнул важность передачи памяти о ВОВ будущим поколениям

Путин подчеркнул важность передачи памяти о ВОВ будущим поколениям - РИА Новости, 30.04.2025

Путин подчеркнул важность передачи памяти о ВОВ будущим поколениям

Президент России Владимир Путин отметил важность использования современных возможностей для того, чтобы передавать память о Великой Отечественной войне будущим... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:22:00+03:00

2025-04-30T18:22:00+03:00

2025-04-30T18:22:00+03:00

общество

россия

владимир путин

российское общество "знание"

день победы

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность использования современных возможностей для того, чтобы передавать память о Великой Отечественной войне будущим поколениям. Путин в среду приехал на площадку проведения просветительского марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Чрезвычайно важно использовать современные возможности для того, чтобы передавать эту информацию, эту правду о прошлом, в данном случае - о Великой Отечественной войне и о ее героях, передавать ее в день сегодняшний и в день завтрашний", - сказал он на встрече с участниками марафона. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014450214.html

https://ria.ru/20250430/putin-2014447371.html

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общество, россия, владимир путин, российское общество "знание", день победы