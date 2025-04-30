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Путин подчеркнул важность передачи памяти о ВОВ будущим поколениям - РИА Новости, 30.04.2025
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18:22 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/putin-2014450950.html
Путин подчеркнул важность передачи памяти о ВОВ будущим поколениям
Путин подчеркнул важность передачи памяти о ВОВ будущим поколениям - РИА Новости, 30.04.2025
Путин подчеркнул важность передачи памяти о ВОВ будущим поколениям
Президент России Владимир Путин отметил важность использования современных возможностей для того, чтобы передавать память о Великой Отечественной войне будущим... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:22:00+03:00
2025-04-30T18:22:00+03:00
общество
россия
владимир путин
российское общество "знание"
день победы
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность использования современных возможностей для того, чтобы передавать память о Великой Отечественной войне будущим поколениям. Путин в среду приехал на площадку проведения просветительского марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Чрезвычайно важно использовать современные возможности для того, чтобы передавать эту информацию, эту правду о прошлом, в данном случае - о Великой Отечественной войне и о ее героях, передавать ее в день сегодняшний и в день завтрашний", - сказал он на встрече с участниками марафона. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014450214.html
https://ria.ru/20250430/putin-2014447371.html
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общество, россия, владимир путин, российское общество "знание", день победы
Общество, Россия, Владимир Путин, Российское общество "Знание", День Победы
Путин подчеркнул важность передачи памяти о ВОВ будущим поколениям

Путин: важно использовать современные возможности, чтобы передавать память о ВОВ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность использования современных возможностей для того, чтобы передавать память о Великой Отечественной войне будущим поколениям.
Путин в среду приехал на площадку проведения просветительского марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
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"Чрезвычайно важно использовать современные возможности для того, чтобы передавать эту информацию, эту правду о прошлом, в данном случае - о Великой Отечественной войне и о ее героях, передавать ее в день сегодняшний и в день завтрашний", - сказал он на встрече с участниками марафона.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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