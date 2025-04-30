https://ria.ru/20250430/putin-2014450214.html
Путин: рассказы об истории России должны опираться на традиции искусства
Путин: рассказы об истории России должны опираться на традиции искусства - РИА Новости, 30.04.2025
Путин: рассказы об истории России должны опираться на традиции искусства
Современные способы донесения информации о героической истории России должно опираться на лучшие традиции русского искусства, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:17:00+03:00
2025-04-30T18:17:00+03:00
2025-04-30T18:29:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Современные способы донесения информации о героической истории России должно опираться на лучшие традиции русского искусства, заявил президент РФ Владимир Путин.В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона."Способ донесения информации меняется, а нам важно, чтобы и современные средства доносили до человека нужное содержание контента, как модно говорить теперь. А вот это должно быть, безусловно, связано и с нашим желанием это делать, и с нашими способностями к этому достижению такой цели, используя современные средства доставки этой информации. И, безусловно, все это должно опираться на лучшие традиции русского, российского искусства. И, исходя из этих традиций, формировать день сегодняшний и завтрашний, имея в виду возможности применения современных средств коммуникации. И в этой связи, конечно, очень важно, чтобы и современные поколения деятелей искусств, они сами прониклись этим пожеланием работать в данной области и заряжали его вокруг себя всех, кто может быть причастен к этой работе. А таких у нас очень много", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250430/putin-2014452443.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин: рассказы об истории России должны опираться на традиции искусства
Путин: рассказы об истории России должны опираться на лучшие традиции искусства
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Современные способы донесения информации о героической истории России должно опираться на лучшие традиции русского искусства, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду Путин
выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
"Способ донесения информации меняется, а нам важно, чтобы и современные средства доносили до человека нужное содержание контента, как модно говорить теперь. А вот это должно быть, безусловно, связано и с нашим желанием это делать, и с нашими способностями к этому достижению такой цели, используя современные средства доставки этой информации. И, безусловно, все это должно опираться на лучшие традиции русского, российского искусства. И, исходя из этих традиций, формировать день сегодняшний и завтрашний, имея в виду возможности применения современных средств коммуникации. И в этой связи, конечно, очень важно, чтобы и современные поколения деятелей искусств, они сами прониклись этим пожеланием работать в данной области и заряжали его вокруг себя всех, кто может быть причастен к этой работе. А таких у нас очень много", - сказал Путин.