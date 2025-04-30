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Путин назвал Великую Победу триумфом советского народа - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:11 30.04.2025 (обновлено: 18:19 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014447690.html
Путин назвал Великую Победу триумфом советского народа
Путин назвал Великую Победу триумфом советского народа - РИА Новости, 30.04.2025
Путин назвал Великую Победу триумфом советского народа
Президент России Владимир Путин назвал Победу в Великой Отечественной войне триумфом советского народа, отдельно отметив роль РСФСР. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:11:00+03:00
2025-04-30T18:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
рсфср
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Победу в Великой Отечественной войне триумфом советского народа, отдельно отметив роль РСФСР.В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона."Всё, что происходило во времена Второй мировой войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, - это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа. Может быть, в первую очередь российского народа, потому что, если посмотреть по количеству потерь, то Россия в составе Советского Союза, она тогда называлась РСФСР, Российская Советская Федеративная Республика, потери РСФСР составили около 70%, 69% с чем-то, почти 70%", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250430/putin-2014447371.html
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рсфср, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, РСФСР, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия
Путин назвал Великую Победу триумфом советского народа

Путин назвал победу в ВОВ триумфом советского народа, отметив роль РСФСР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Победу в Великой Отечественной войне триумфом советского народа, отдельно отметив роль РСФСР.
В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
«
"Всё, что происходило во времена Второй мировой войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, - это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа. Может быть, в первую очередь российского народа, потому что, если посмотреть по количеству потерь, то Россия в составе Советского Союза, она тогда называлась РСФСР, Российская Советская Федеративная Республика, потери РСФСР составили около 70%, 69% с чем-то, почти 70%", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин отметил вклад народов бывшего СССР в Победу
Вчера, 18:10
 
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