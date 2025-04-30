https://ria.ru/20250430/putin-2014447690.html

Путин назвал Великую Победу триумфом советского народа

Путин назвал Великую Победу триумфом советского народа - РИА Новости, 30.04.2025

Путин назвал Великую Победу триумфом советского народа

Президент России Владимир Путин назвал Победу в Великой Отечественной войне триумфом советского народа, отдельно отметив роль РСФСР. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:11:00+03:00

2025-04-30T18:11:00+03:00

2025-04-30T18:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

рсфср

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Победу в Великой Отечественной войне триумфом советского народа, отдельно отметив роль РСФСР.В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона."Всё, что происходило во времена Второй мировой войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, - это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа. Может быть, в первую очередь российского народа, потому что, если посмотреть по количеству потерь, то Россия в составе Советского Союза, она тогда называлась РСФСР, Российская Советская Федеративная Республика, потери РСФСР составили около 70%, 69% с чем-то, почти 70%", - сказал Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рсфср, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, россия