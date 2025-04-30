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Путин встретился с участниками просветительского марафона "Знание. Первые" - РИА Новости, 30.04.2025
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18:08 30.04.2025 (обновлено: 18:53 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014445703.html
Путин встретился с участниками просветительского марафона "Знание. Первые"
Путин встретился с участниками просветительского марафона "Знание. Первые" - РИА Новости, 30.04.2025
Путин встретился с участниками просветительского марафона "Знание. Первые"
Президент России Владимир Путин в среду встретился с участниками просветительского марафона "Знание. Первые" в столичном Музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости, 30.04.2025
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владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретился с участниками просветительского марафона "Знание. Первые" в столичном Музее Победы на Поклонной горе.Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" российского общества "Знание" в этом году проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Москве марафон проходит в Музее Победы.Среди участников встречи с Путиным школьники и студенты из разных регионов России. Это ребята из поисковых отрядов, участники Движения Первых, движения "Волонтеры Победы", Юнармии, создатели патриотических проектов, дети участников специальной военной операции.Во встрече принимают участие также советники директоров школ по воспитанию, лекторы и наставники, в их числе - капитан танковых войск, Герой России Балдан Цыдыпов, который является лектором общества "Знание" и возглавляет в организации департамент по патриотической работе.Кроме того, во встрече с президентом участвуют молодые деятели культуры и съемочная группа фильма "В списках не значился". Это режиссер Сергей Коротаев, народный артист России Владимир Машков, который выступил продюсером и исполнил одну из ролей в этой военной драме, а также сыгравший главную роль в фильме актер Владислав Миллер.На встрече с Путиным присутствуют и некоторые иностранные участники марафона - член международной команды движения "Волонтёры Победы" в Приднестровье Дмитрий Прохоренко и координатор международного движения "Бессмертный полк" в Испании, организатор шествий в Мадриде Виктория Самойлова.РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
https://ria.ru/20250430/putin-2014443864.html
https://ria.ru/20250430/pobeda-2014315039.html
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музей победы, владимир путин, россия, общество, москва, испания, владимир машков, волонтеры победы, виктор самойлов
Музей Победы, Владимир Путин, Россия, Общество, Москва, Испания, Владимир Машков, Волонтеры Победы, Виктор Самойлов
Путин встретился с участниками просветительского марафона "Знание. Первые"

Путин встретился с участниками марафона "Знание. Первые" в Музее Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве. 30 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве. 30 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве. 30 апреля 2025
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретился с участниками просветительского марафона "Знание. Первые" в столичном Музее Победы на Поклонной горе.
Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" российского общества "Знание" в этом году проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Москве марафон проходит в Музее Победы.
Владимир Путин в Музее Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путину в Музее Победы рассказали об истории российского общества "Знание"
Вчера, 17:57
Среди участников встречи с Путиным школьники и студенты из разных регионов России. Это ребята из поисковых отрядов, участники Движения Первых, движения "Волонтеры Победы", Юнармии, создатели патриотических проектов, дети участников специальной военной операции.
Во встрече принимают участие также советники директоров школ по воспитанию, лекторы и наставники, в их числе - капитан танковых войск, Герой России Балдан Цыдыпов, который является лектором общества "Знание" и возглавляет в организации департамент по патриотической работе.
Кроме того, во встрече с президентом участвуют молодые деятели культуры и съемочная группа фильма "В списках не значился". Это режиссер Сергей Коротаев, народный артист России Владимир Машков, который выступил продюсером и исполнил одну из ролей в этой военной драме, а также сыгравший главную роль в фильме актер Владислав Миллер.
На встрече с Путиным присутствуют и некоторые иностранные участники марафона - член международной команды движения "Волонтёры Победы" в Приднестровье Дмитрий Прохоренко и координатор международного движения "Бессмертный полк" в Испании, организатор шествий в Мадриде Виктория Самойлова.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Песков дал оценку просветительскому марафону "Знание. Первые"
Вчера, 12:35
 
Музей ПобедыВладимир ПутинРоссияОбществоМоскваИспанияВладимир МашковВолонтеры ПобедыВиктор Самойлов
 
 
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