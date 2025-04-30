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Путину в Музее Победы рассказали об истории российского общества "Знание" - РИА Новости, 30.04.2025
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17:57 30.04.2025 (обновлено: 18:22 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014443864.html
Путину в Музее Победы рассказали об истории российского общества "Знание"
Путину в Музее Победы рассказали об истории российского общества "Знание" - РИА Новости, 30.04.2025
Путину в Музее Победы рассказали об истории российского общества "Знание"
Президент России Владимир Путин во время посещения Музея Победы, где проходит марафон "Знание. Первые", ознакомился с историей российского общества "Знание". РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:57:00+03:00
2025-04-30T18:22:00+03:00
общество
россия
владимир путин
максим древаль
музей победы
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения Музея Победы, где проходит марафон "Знание. Первые", ознакомился с историей российского общества "Знание".Глава государства в среду приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон "Знание. Первые".Экскурсию для президента провел глава общества "Знание" Максим Древаль, он рассказал Путину об истории и о нынешнем этапе работы организации после ее перезагрузки в 2021 году. Древаль сообщил, что сейчас в обществе 30 тысяч лекторов.Говоря о советском периоде, Древаль отметил, что, например, газета "Аргументы и факты" раньше издавалась как бюллетень общества "Знание"."Да? Ускользнуло от меня это", - удивился Путин.Президент во время осмотра выставки, посвященной обществу "Знание", немного пообщался со школьницей Софьей Ковалевой, которая стала одним из молодых лекторов. Девочка рассказала президенту о том, как включилась в работу общества "Знание" и вместе со своим научным руководителем разработала обучающую настольную игру "Лица Победы. Истории подвигов". Софья поделилась и своей мечтой - выступить на одной сцене с выдающимися спикерами марафона "Знание. Первые"."А где ты хотела бы выступить с ними?", - поинтересовался Путин."Я бы хотела выступить на каких-то мероприятиях, где будет очень много народа", - призналась девочка.Президент улыбнулся и поблагодарил школьницу за ее работу.Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" российского общества "Знание" в этом году проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Москве марафон проходит в Музее Победы.РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
https://ria.ru/20250429/peskov-2014196850.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Владимир Путин в Музее Победы на Поклонной горе
Владимир Путин прибыл в Музей Победы на Поклонной горе, где встретится с участниками федерального просветительского марафона «Знание.Первые»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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общество, россия, владимир путин, максим древаль, музей победы, москва
Общество, Россия, Владимир Путин, Максим Древаль, Музей Победы, Москва
Путину в Музее Победы рассказали об истории российского общества "Знание"

Путин ознакомился с историей общества "Знание. Первые" в Музее Победы

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения Музея Победы, где проходит марафон "Знание. Первые", ознакомился с историей российского общества "Знание".
Глава государства в среду приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон "Знание. Первые".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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29 апреля, 20:26
Экскурсию для президента провел глава общества "Знание" Максим Древаль, он рассказал Путину об истории и о нынешнем этапе работы организации после ее перезагрузки в 2021 году. Древаль сообщил, что сейчас в обществе 30 тысяч лекторов.
Говоря о советском периоде, Древаль отметил, что, например, газета "Аргументы и факты" раньше издавалась как бюллетень общества "Знание".
"Да? Ускользнуло от меня это", - удивился Путин.
Президент во время осмотра выставки, посвященной обществу "Знание", немного пообщался со школьницей Софьей Ковалевой, которая стала одним из молодых лекторов. Девочка рассказала президенту о том, как включилась в работу общества "Знание" и вместе со своим научным руководителем разработала обучающую настольную игру "Лица Победы. Истории подвигов". Софья поделилась и своей мечтой - выступить на одной сцене с выдающимися спикерами марафона "Знание. Первые".
"А где ты хотела бы выступить с ними?", - поинтересовался Путин.
«
"Я бы хотела выступить на каких-то мероприятиях, где будет очень много народа", - призналась девочка.
Президент улыбнулся и поблагодарил школьницу за ее работу.
Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" российского общества "Знание" в этом году проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Москве марафон проходит в Музее Победы.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
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