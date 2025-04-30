https://ria.ru/20250430/putin-2014443864.html

Путину в Музее Победы рассказали об истории российского общества "Знание"

Путину в Музее Победы рассказали об истории российского общества "Знание" - РИА Новости, 30.04.2025

Путину в Музее Победы рассказали об истории российского общества "Знание"

Президент России Владимир Путин во время посещения Музея Победы, где проходит марафон "Знание. Первые", ознакомился с историей российского общества "Знание". РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:57:00+03:00

2025-04-30T17:57:00+03:00

2025-04-30T18:22:00+03:00

общество

россия

владимир путин

максим древаль

музей победы

москва

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения Музея Победы, где проходит марафон "Знание. Первые", ознакомился с историей российского общества "Знание".Глава государства в среду приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон "Знание. Первые".Экскурсию для президента провел глава общества "Знание" Максим Древаль, он рассказал Путину об истории и о нынешнем этапе работы организации после ее перезагрузки в 2021 году. Древаль сообщил, что сейчас в обществе 30 тысяч лекторов.Говоря о советском периоде, Древаль отметил, что, например, газета "Аргументы и факты" раньше издавалась как бюллетень общества "Знание"."Да? Ускользнуло от меня это", - удивился Путин.Президент во время осмотра выставки, посвященной обществу "Знание", немного пообщался со школьницей Софьей Ковалевой, которая стала одним из молодых лекторов. Девочка рассказала президенту о том, как включилась в работу общества "Знание" и вместе со своим научным руководителем разработала обучающую настольную игру "Лица Победы. Истории подвигов". Софья поделилась и своей мечтой - выступить на одной сцене с выдающимися спикерами марафона "Знание. Первые"."А где ты хотела бы выступить с ними?", - поинтересовался Путин."Я бы хотела выступить на каких-то мероприятиях, где будет очень много народа", - призналась девочка.Президент улыбнулся и поблагодарил школьницу за ее работу.Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" российского общества "Знание" в этом году проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Москве марафон проходит в Музее Победы.РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".

https://ria.ru/20250429/peskov-2014196850.html

https://ria.ru/20250430/putin-2014440410.html

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Владимир Путин в Музее Победы на Поклонной горе Владимир Путин прибыл в Музей Победы на Поклонной горе, где встретится с участниками федерального просветительского марафона «Знание.Первые» 2025-04-30T17:57 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, максим древаль, музей победы, москва