https://ria.ru/20250430/putin-2014440410.html
Путин передал привет бойцам танковой Тацинской бригады
Путин передал привет бойцам танковой Тацинской бригады - РИА Новости, 30.04.2025
Путин передал привет бойцам танковой Тацинской бригады
Президент России Владимир Путин передал привет бойцам 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады, которые принимают участие в СВО, в ходе общения с... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:47:00+03:00
2025-04-30T17:47:00+03:00
2025-04-30T18:16:00+03:00
владимир путин
общество
россия
общество "знание"
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.Президент России Владимир Путин передал привет бойцам 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады, которые принимают участие в СВО, в ходе общения с героем России Балданом Цыдыповым.Ранее Путин прибыл приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон "Знание. Первые".Герой России, кавалер ордена Мужества Балдан Цыдыпов рассказал президенту о своей работе в качестве директора департамента по патриотической работе Общества "Знание", подчеркнув важность работы с молодым поколением. Путин поинтересовался у Цыдыпова, поддерживает ли он отношения со своими сослуживцами, получил утвердительный ответ."Как у них настроение?" - уточнил президент.Цыдыпов сообщил Путину, что настроение у его сослуживцев отличное."Привет им передавайте", - добавил глава государства.Кроме того, глава государства удивился, что Цыдыпов уже в 26-летнем возрасте работает "с еще более юными нашими гражданами"."Мы, ветераны специальной военной операции, очень много проводим встреч со школьниками и студентами. Для детей и для молодежи действительно очень важно узнать правду из первых уст", - подчеркнул герой России в общении с президентом.Цыдыпов участвовал в спецоперации, награжден орденом Мужества, получил звание Героя России. Он служил мотострелковом батальоне Тацинской 5-ой отдельной гвардейской танковой бригады. В марте 2022 года в ходе боев в зоне СВО боевая машина пехоты командира мотострелкового взвода Цыдыпова замыкала колонну, когда противник начал огонь. Цыдыпов отвлек огонь на себя, прикрыл отход российской техники и спас этим жизни 150 сослуживцев.
https://ria.ru/20250430/putin-2014443864.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Диалог Путина с Героем России Балданом Цыдыповым в Музее Победы
Путин в музее Победы пообщался с 26-летним Героем России Балданом Цыдыповым, который теперь работает в обществе "Знание".
2025-04-30T17:47
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, общество, россия, общество "знание"
Владимир Путин, Общество, Россия, Общество "Знание"
Путин передал привет бойцам танковой Тацинской бригады
Путин передал привет бойцам 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.Президент России Владимир Путин передал привет бойцам 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады, которые принимают участие в СВО, в ходе общения с героем России Балданом Цыдыповым.
Ранее Путин
прибыл приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон "Знание. Первые".
Герой России
, кавалер ордена Мужества Балдан Цыдыпов рассказал президенту о своей работе в качестве директора департамента по патриотической работе Общества "Знание"
, подчеркнув важность работы с молодым поколением. Путин поинтересовался у Цыдыпова, поддерживает ли он отношения со своими сослуживцами, получил утвердительный ответ.
"Как у них настроение?" - уточнил президент.
Цыдыпов сообщил Путину, что настроение у его сослуживцев отличное.
"Привет им передавайте", - добавил глава государства.
Кроме того, глава государства удивился, что Цыдыпов уже в 26-летнем возрасте работает "с еще более юными нашими гражданами".
«
"Мы, ветераны специальной военной операции, очень много проводим встреч со школьниками и студентами. Для детей и для молодежи действительно очень важно узнать правду из первых уст", - подчеркнул герой России в общении с президентом.
Цыдыпов участвовал в спецоперации, награжден орденом Мужества, получил звание Героя России. Он служил мотострелковом батальоне Тацинской 5-ой отдельной гвардейской танковой бригады. В марте 2022 года в ходе боев в зоне СВО боевая машина пехоты командира мотострелкового взвода Цыдыпова замыкала колонну, когда противник начал огонь. Цыдыпов отвлек огонь на себя, прикрыл отход российской техники и спас этим жизни 150 сослуживцев.