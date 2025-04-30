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Путин встретился с режиссером Стоуном на марафоне "Знание". Трансляция
Путин встретился с режиссером Стоуном на марафоне "Знание". Трансляция - РИА Новости, 30.04.2025
Путин встретился с режиссером Стоуном на марафоне "Знание". Трансляция
Президент России Владимир Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном на образовательном марафоне "Знание" РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:36:00+03:00
2025-04-30T17:36:00+03:00
2025-04-30T19:42:00+03:00
владимир путин
оливер стоун
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Президент России Владимир Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном на образовательном марафоне "Знание"
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Встреча Путина со Стоуном на образовательном марафоне "Знание"
Встреча Путина со Стоуном на образовательном марафоне "Знание"
2025-04-30T17:36
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
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владимир путин, видео, оливер стоун
Владимир Путин, Оливер Стоун
Путин встретился с режиссером Стоуном на марафоне "Знание". Трансляция
Президент России Владимир Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном на образовательном марафоне "Знание"
2025-04-30T17:36
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PT0M31S
Путин встретился с режиссером Стоуном на марафоне "Знание". Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном на образовательном марафоне "Знание"