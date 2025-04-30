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Путин встретился с режиссером Стоуном на марафоне "Знание". Трансляция - РИА Новости, 30.04.2025
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17:36 30.04.2025 (обновлено: 19:42 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014436602.html
Путин встретился с режиссером Стоуном на марафоне "Знание". Трансляция
Путин встретился с режиссером Стоуном на марафоне "Знание". Трансляция - РИА Новости, 30.04.2025
Путин встретился с режиссером Стоуном на марафоне "Знание". Трансляция
Президент России Владимир Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном на образовательном марафоне "Знание" РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:36:00+03:00
2025-04-30T19:42:00+03:00
владимир путин
оливер стоун
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Президент России Владимир Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном на образовательном марафоне "Знание"
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353
60
353
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Встреча Путина со Стоуном на образовательном марафоне "Знание"
Встреча Путина со Стоуном на образовательном марафоне "Знание"
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владимир путин, видео, оливер стоун
Владимир Путин, Оливер Стоун
Путин встретился с режиссером Стоуном на марафоне "Знание". Трансляция
Президент России Владимир Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном на образовательном марафоне "Знание"
2025-04-30T17:36
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Путин встретился с режиссером Стоуном на марафоне "Знание". Трансляция

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Президент России Владимир Путин встретился с американским режиссером Оливером Стоуном на образовательном марафоне "Знание"
 
Владимир ПутинОливер Стоун
 
 
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