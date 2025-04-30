https://ria.ru/20250430/putin-2014431287.html

Путин приехал в Музей Победы на Поклонной горе

Путин приехал в Музей Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 30.04.2025

Путин приехал в Музей Победы на Поклонной горе

Президент России Владимир Путин приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон "Знание. Первые", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:25:00+03:00

2025-04-30T17:25:00+03:00

2025-04-30T17:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

музей победы

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон "Знание. Первые", передает корреспондент РИА Новости.Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин планирует выступить на марафоне "Знание. Первые". Кроме того, Песков допускал, что Путин может встретиться с американским кинорежиссером Оливером Стоуном на площадке мероприятия.РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".

https://ria.ru/20250430/moskva-2014423370.html

https://ria.ru/20250430/pobeda-2014290315.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

музей победы, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне