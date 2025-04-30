https://ria.ru/20250430/putin-2014431287.html
Путин приехал в Музей Победы на Поклонной горе
Путин приехал в Музей Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 30.04.2025
Путин приехал в Музей Победы на Поклонной горе
Президент России Владимир Путин приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон "Знание. Первые", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:25:00+03:00
2025-04-30T17:25:00+03:00
2025-04-30T17:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
музей победы
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_cf931b76ccccebdd5eb54948c360f313.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон "Знание. Первые", передает корреспондент РИА Новости.Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин планирует выступить на марафоне "Знание. Первые". Кроме того, Песков допускал, что Путин может встретиться с американским кинорежиссером Оливером Стоуном на площадке мероприятия.РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
https://ria.ru/20250430/moskva-2014423370.html
https://ria.ru/20250430/pobeda-2014290315.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_48ccda5915d636811bd0860782606671.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музей победы, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Музей Победы, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин приехал в Музей Победы на Поклонной горе
Путин приехал в Музей Победы на марафон "Знание. Первые"