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Путин приехал в Музей Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:25 30.04.2025 (обновлено: 17:26 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014431287.html
Путин приехал в Музей Победы на Поклонной горе
Путин приехал в Музей Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 30.04.2025
Путин приехал в Музей Победы на Поклонной горе
Президент России Владимир Путин приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон "Знание. Первые", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:25:00+03:00
2025-04-30T17:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
музей победы
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон "Знание. Первые", передает корреспондент РИА Новости.Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин планирует выступить на марафоне "Знание. Первые". Кроме того, Песков допускал, что Путин может встретиться с американским кинорежиссером Оливером Стоуном на площадке мероприятия.РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
https://ria.ru/20250430/moskva-2014423370.html
https://ria.ru/20250430/pobeda-2014290315.html
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музей победы, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Музей Победы, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин приехал в Музей Победы на Поклонной горе

Путин приехал в Музей Победы на марафон "Знание. Первые"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон "Знание. Первые", передает корреспондент РИА Новости.
Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
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Вчера, 16:53
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин планирует выступить на марафоне "Знание. Первые". Кроме того, Песков допускал, что Путин может встретиться с американским кинорежиссером Оливером Стоуном на площадке мероприятия.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
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