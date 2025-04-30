https://ria.ru/20250430/putin-2014407602.html

Организаторы марафона "Знание. Первые" ожидают Путина в Музее Победы

Организаторы марафона "Знание. Первые" ожидают Путина в Музее Победы - РИА Новости, 30.04.2025

Организаторы марафона "Знание. Первые" ожидают Путина в Музее Победы

Организаторы марафона "Знание. Первые" в Москве в ближайшее время ожидают президента РФ Владимира Путина в Музее Победы на Поклонной горе, где проходит... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:11:00+03:00

2025-04-30T16:11:00+03:00

2025-04-30T16:11:00+03:00

россия

москва

владимир путин

дмитрий песков

оливер стоун

музей победы

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Организаторы марафона "Знание. Первые" в Москве в ближайшее время ожидают президента РФ Владимира Путина в Музее Победы на Поклонной горе, где проходит мероприятие, сообщил ведущий онлайн-трансляции марафона. "Совсем скоро в Музее Победы на федеральном марафоне "Знание. Первые" ожидаем президента РФ Владимира Владимировича Путина", - сказал ведущий трансляции. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин планирует выступить на марафоне "Знание. Первые". Кроме того, Песков допускал, что Путин может встретиться с американским кинорежиссером Оливером Стоуном на площадке марафона.

https://ria.ru/20250430/peskov-2014289309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, оливер стоун, музей победы, общество