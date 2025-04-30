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Организаторы марафона "Знание. Первые" ожидают Путина в Музее Победы - РИА Новости, 30.04.2025
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16:11 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/putin-2014407602.html
Организаторы марафона "Знание. Первые" ожидают Путина в Музее Победы
Организаторы марафона "Знание. Первые" ожидают Путина в Музее Победы - РИА Новости, 30.04.2025
Организаторы марафона "Знание. Первые" ожидают Путина в Музее Победы
Организаторы марафона "Знание. Первые" в Москве в ближайшее время ожидают президента РФ Владимира Путина в Музее Победы на Поклонной горе, где проходит... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:11:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Организаторы марафона "Знание. Первые" в Москве в ближайшее время ожидают президента РФ Владимира Путина в Музее Победы на Поклонной горе, где проходит мероприятие, сообщил ведущий онлайн-трансляции марафона. "Совсем скоро в Музее Победы на федеральном марафоне "Знание. Первые" ожидаем президента РФ Владимира Владимировича Путина", - сказал ведущий трансляции. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин планирует выступить на марафоне "Знание. Первые". Кроме того, Песков допускал, что Путин может встретиться с американским кинорежиссером Оливером Стоуном на площадке марафона.
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россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, оливер стоун, музей победы, общество
Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Оливер Стоун, Музей Победы, Общество
Организаторы марафона "Знание. Первые" ожидают Путина в Музее Победы

В Музее Победы в ближайшее время ожидают Путина на марафоне "Знание. Первые"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Организаторы марафона "Знание. Первые" в Москве в ближайшее время ожидают президента РФ Владимира Путина в Музее Победы на Поклонной горе, где проходит мероприятие, сообщил ведущий онлайн-трансляции марафона.
«
"Совсем скоро в Музее Победы на федеральном марафоне "Знание. Первые" ожидаем президента РФ Владимира Владимировича Путина", - сказал ведущий трансляции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин планирует выступить на марафоне "Знание. Первые". Кроме того, Песков допускал, что Путин может встретиться с американским кинорежиссером Оливером Стоуном на площадке марафона.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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