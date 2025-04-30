https://ria.ru/20250430/putin-2014335374.html

Новый фильм про Путина покажут на телеканале "Россия 1" 4 мая

Новый фильм про Путина покажут на телеканале "Россия 1" 4 мая - РИА Новости, 30.04.2025

Новый фильм про Путина покажут на телеканале "Россия 1" 4 мая

Новый документальный фильм про президента России Владимира Путина будет показан 4 мая на телеканале "Россия 1", следует из программы передач. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:24:00+03:00

2025-04-30T13:24:00+03:00

2025-04-30T13:24:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новый документальный фильм про президента России Владимира Путина будет показан 4 мая на телеканале "Россия 1", следует из программы передач. Ранее скорый выход фильма, посвященного Путину и 25-летию его руководства страной, анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Россия. Кремль. Путин. 25 лет. Премьера", - говорится в программе телеканала на воскресенье, 4 мая. Показ запланирован на 21.00. Впервые Владимир Путин был избран на пост президента России 26 марта 2000 года. Он вступил в должность 7 мая 2000 года.

https://ria.ru/20250430/putin-2014331136.html

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2025

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков