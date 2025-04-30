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Новый фильм про Путина покажут на телеканале "Россия 1" 4 мая - РИА Новости, 30.04.2025
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13:24 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/putin-2014335374.html
Новый фильм про Путина покажут на телеканале "Россия 1" 4 мая
Новый фильм про Путина покажут на телеканале "Россия 1" 4 мая - РИА Новости, 30.04.2025
Новый фильм про Путина покажут на телеканале "Россия 1" 4 мая
Новый документальный фильм про президента России Владимира Путина будет показан 4 мая на телеканале "Россия 1", следует из программы передач. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:24:00+03:00
2025-04-30T13:24:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новый документальный фильм про президента России Владимира Путина будет показан 4 мая на телеканале "Россия 1", следует из программы передач. Ранее скорый выход фильма, посвященного Путину и 25-летию его руководства страной, анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Россия. Кремль. Путин. 25 лет. Премьера", - говорится в программе телеканала на воскресенье, 4 мая. Показ запланирован на 21.00. Впервые Владимир Путин был избран на пост президента России 26 марта 2000 года. Он вступил в должность 7 мая 2000 года.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Новый фильм про Путина покажут на телеканале "Россия 1" 4 мая

Новый документальный фильм про Путина покажут на телеканале "Россия 1" 4 мая

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новый документальный фильм про президента России Владимира Путина будет показан 4 мая на телеканале "Россия 1", следует из программы передач.
Ранее скорый выход фильма, посвященного Путину и 25-летию его руководства страной, анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Россия. Кремль. Путин. 25 лет. Премьера", - говорится в программе телеканала на воскресенье, 4 мая.
Показ запланирован на 21.00.
Впервые Владимир Путин был избран на пост президента России 26 марта 2000 года. Он вступил в должность 7 мая 2000 года.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В этом году исполняется 25 лет, как Путин стал президентом, заявил Песков
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