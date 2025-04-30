https://ria.ru/20250430/putin-2014293308.html

Песков отметил героизм людей, живущих в приграничных с Украиной районах

Песков отметил героизм людей, живущих в приграничных с Украиной районах - РИА Новости, 30.04.2025

Песков отметил героизм людей, живущих в приграничных с Украиной районах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил героизм людей, которые живут в приграничных с Украиной районах РФ, он добавил, что им сегодня тяжело,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:35:00+03:00

2025-04-30T11:35:00+03:00

2025-04-30T11:42:00+03:00

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владимир путин

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общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил героизм людей, которые живут в приграничных с Украиной районах РФ, он добавил, что им сегодня тяжело, президент РФ Владимир Путин знает об этом."Действительно, приграничным регионам сейчас очень тяжело. И, действительно, сейчас наши сограждане там испытывают все тяготы этой войны. И наш президент это очень хорошо знает. И вы знаете, что это главный приоритет в его работе - забота об этих людях. И, конечно же, не может не восхищать героизм этих людей", - сказал Песков на марафоне "Знание. Первые".Он добавил, что мы все должны понимать, насколько проявляют героизм люди, которые живут в приграничных с Украиной регионах РФ."Они действительно заслуживают самой высокой оценки и восхищения", - подчеркнул Песков.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014289581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, владимир путин, дмитрий песков, россия, общество