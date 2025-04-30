https://ria.ru/20250430/putin-2014290046.html

России повезло с президентом, заявил Песков

России повезло с президентом, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025

России повезло с президентом, заявил Песков

Россиянам повезло, что Владимир Путин является президентом страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:22:00+03:00

2025-04-30T11:22:00+03:00

2025-04-30T11:29:00+03:00

россия

владимир путин

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россиянам повезло, что Владимир Путин является президентом страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин - это президент нашей страны. И нам с вами повезло, что он является президентом нашей страны", - сказал Песков в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, политика, дмитрий песков