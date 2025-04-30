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России повезло с президентом, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
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11:22 30.04.2025 (обновлено: 11:29 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014290046.html
России повезло с президентом, заявил Песков
России повезло с президентом, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
России повезло с президентом, заявил Песков
Россиянам повезло, что Владимир Путин является президентом страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:22:00+03:00
2025-04-30T11:29:00+03:00
россия
владимир путин
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россиянам повезло, что Владимир Путин является президентом страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин - это президент нашей страны. И нам с вами повезло, что он является президентом нашей страны", - сказал Песков в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, владимир путин, политика, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Политика, Дмитрий Песков
России повезло с президентом, заявил Песков

Песков: России повезло, что Путин является президентом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россиянам повезло, что Владимир Путин является президентом страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Путин - это президент нашей страны. И нам с вами повезло, что он является президентом нашей страны", - сказал Песков в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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РоссияВладимир ПутинПолитикаДмитрий Песков
 
 
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