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Путин осудил попытки искажения роли СССР во Второй мировой войне
Путин осудил попытки искажения роли СССР во Второй мировой войне - РИА Новости, 30.04.2025
Путин осудил попытки искажения роли СССР во Второй мировой войне
Россия сталкивается с тем, что итоги Второй мировой войны и роль СССР в Победе пересматриваются сегодня в угоду корыстным политическим интересам, подчеркнул... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:46:00+03:00
2025-04-30T10:46:00+03:00
2025-04-30T10:50:00+03:00
россия
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ссср
владимир путин
день победы
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия сталкивается с тем, что итоги Второй мировой войны и роль СССР в Победе пересматриваются сегодня в угоду корыстным политическим интересам, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.Соответствующая телеграмма участникам III Международного антифашистского конгресса размещена на сайте Кремля."Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, когда в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги самой жестокой войны XX столетия, принижается роль Советского Союза в достижении Победы, важно быть сплочёнными в отстаивании правды о минувшей войне", - говорится в послании.
https://ria.ru/20250429/slutskiy-2013952691.html
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россия, ссср, владимир путин, день победы
Россия, 80 лет с начала Второй мировой войны, СССР, Владимир Путин, День Победы
Путин осудил попытки искажения роли СССР во Второй мировой войне
Путин: итоги Второй мировой войны искажаются в угоду политическим интересам