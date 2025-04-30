https://ria.ru/20250430/putin-2014279753.html

Путин осудил попытки искажения роли СССР во Второй мировой войне

Путин осудил попытки искажения роли СССР во Второй мировой войне - РИА Новости, 30.04.2025

Путин осудил попытки искажения роли СССР во Второй мировой войне

Россия сталкивается с тем, что итоги Второй мировой войны и роль СССР в Победе пересматриваются сегодня в угоду корыстным политическим интересам, подчеркнул... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T10:46:00+03:00

2025-04-30T10:46:00+03:00

2025-04-30T10:50:00+03:00

россия

80 лет с начала второй мировой войны

ссср

владимир путин

день победы

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия сталкивается с тем, что итоги Второй мировой войны и роль СССР в Победе пересматриваются сегодня в угоду корыстным политическим интересам, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.Соответствующая телеграмма участникам III Международного антифашистского конгресса размещена на сайте Кремля."Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, когда в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги самой жестокой войны XX столетия, принижается роль Советского Союза в достижении Победы, важно быть сплочёнными в отстаивании правды о минувшей войне", - говорится в послании.

https://ria.ru/20250429/slutskiy-2013952691.html

россия

ссср

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2025

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россия, ссср, владимир путин, день победы