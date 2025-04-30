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Путин осудил попытки искажения роли СССР во Второй мировой войне - РИА Новости, 30.04.2025
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Немецкие солдаты проходят пограничный пост у Данцига (Гданьск) - РИА Новости, 1920, 02.07.2019
80 лет с начала Второй мировой войны
 
10:46 30.04.2025 (обновлено: 10:50 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014279753.html
Путин осудил попытки искажения роли СССР во Второй мировой войне
Путин осудил попытки искажения роли СССР во Второй мировой войне - РИА Новости, 30.04.2025
Путин осудил попытки искажения роли СССР во Второй мировой войне
Россия сталкивается с тем, что итоги Второй мировой войны и роль СССР в Победе пересматриваются сегодня в угоду корыстным политическим интересам, подчеркнул... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:46:00+03:00
2025-04-30T10:50:00+03:00
россия
80 лет с начала второй мировой войны
ссср
владимир путин
день победы
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия сталкивается с тем, что итоги Второй мировой войны и роль СССР в Победе пересматриваются сегодня в угоду корыстным политическим интересам, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.Соответствующая телеграмма участникам III Международного антифашистского конгресса размещена на сайте Кремля."Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, когда в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги самой жестокой войны XX столетия, принижается роль Советского Союза в достижении Победы, важно быть сплочёнными в отстаивании правды о минувшей войне", - говорится в послании.
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россия, ссср, владимир путин, день победы
Россия, 80 лет с начала Второй мировой войны, СССР, Владимир Путин, День Победы
Путин осудил попытки искажения роли СССР во Второй мировой войне

Путин: итоги Второй мировой войны искажаются в угоду политическим интересам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде
 Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства Великое наследие - общее будущее в Волгограде - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия сталкивается с тем, что итоги Второй мировой войны и роль СССР в Победе пересматриваются сегодня в угоду корыстным политическим интересам, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Соответствующая телеграмма участникам III Международного антифашистского конгресса размещена на сайте Кремля.
"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, когда в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги самой жестокой войны XX столетия, принижается роль Советского Союза в достижении Победы, важно быть сплочёнными в отстаивании правды о минувшей войне", - говорится в послании.
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