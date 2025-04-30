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Путин назвал противостояние неонацизму долгом перед будущими поколениями - РИА Новости, 30.04.2025
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10:39 30.04.2025 (обновлено: 10:51 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014275106.html
Путин назвал противостояние неонацизму долгом перед будущими поколениями
Путин назвал противостояние неонацизму долгом перед будущими поколениями - РИА Новости, 30.04.2025
Путин назвал противостояние неонацизму долгом перед будущими поколениями
Президент России Владимир Путин назвал долгом перед будущими поколениями противостояние неонацизму и отстаивание исторической правды о событиях Великой... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:39:00+03:00
2025-04-30T10:51:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал долгом перед будущими поколениями противостояние неонацизму и отстаивание исторической правды о событиях Великой Отечественной войны, соответствующая телеграмма участникам III Международного антифашистского конгресса опубликована на сайте Кремля."Противостоять распространению любых форм расизма: неонацизма, русофобии, антисемитизма, других разрушительных идеологий. Это наш долг перед ветеранами и будущими поколениями, прочный фундамент для построения безопасного и справедливого мира, равноправных, партнерских отношений между народами", - говорится в телеграмме.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин назвал противостояние неонацизму долгом перед будущими поколениями

Путин назвал отстаивание правды о событиях ВОВ долгом перед будущими поколениями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал долгом перед будущими поколениями противостояние неонацизму и отстаивание исторической правды о событиях Великой Отечественной войны, соответствующая телеграмма участникам III Международного антифашистского конгресса опубликована на сайте Кремля.
"Противостоять распространению любых форм расизма: неонацизма, русофобии, антисемитизма, других разрушительных идеологий. Это наш долг перед ветеранами и будущими поколениями, прочный фундамент для построения безопасного и справедливого мира, равноправных, партнерских отношений между народами", - говорится в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства Великое наследие - общее будущее в Волгограде - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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