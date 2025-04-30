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Праздник 80-летия Победы объединяет миллионы людей, заявил Путин
Праздник 80-летия Победы объединяет миллионы людей, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
Праздник 80-летия Победы объединяет миллионы людей, заявил Путин
Президент России Владимир Путин отметил, что праздник 80-летия Победы объединяет миллионы людей на планете и дорог всем, кто хранит священную память о... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:39:00+03:00
2025-04-30T10:39:00+03:00
2025-04-30T10:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что праздник 80-летия Победы объединяет миллионы людей на планете и дорог всем, кто хранит священную память о бессмертном подвиге, соответствующая телеграмма участникам III Международного антифашистского конгресса опубликована на сайте Кремля."В этом году мы отмечаем 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник объединяет миллионы людей на планете. Он дорог всем, кто хранит священную память о бессмертном подвиге поколения победителей, об истинных, подлинных героях, сокрушивших нацизм, защитивших своё отечество и спасших народы Европы от порабощения", - говорится в послании.
https://ria.ru/20250430/moskva-2014246792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Праздник 80-летия Победы объединяет миллионы людей, заявил Путин
Путин: праздник 80-летия Победы дорог тем, кто помнит о бессмертном подвиге