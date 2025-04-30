https://ria.ru/20250430/psb-2014353104.html

ПСБ запустил обмен наличных гривен на рубли в освобожденном Курахове в ДНР

ПСБ запустил обмен наличных гривен на рубли в освобожденном Курахове в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025

ПСБ запустил обмен наличных гривен на рубли в освобожденном Курахове в ДНР

Операции обмена наличных гривен на рубли стали доступны населению освобожденного города Курахово в Донецкой Народной Республике в мобильном офисе ПСБ, сообщает... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:14:00+03:00

2025-04-30T14:14:00+03:00

2025-04-30T14:14:00+03:00

курахово

донецкая народная республика

псб (банк псб)

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Операции обмена наличных гривен на рубли стали доступны населению освобожденного города Курахово в Донецкой Народной Республике в мобильном офисе ПСБ, сообщает пресс-служба банка. Банк принимает как банкноты, так и монеты. Ограничений по сумме нет. "ПСБ осуществляет банковское обслуживание на освобожденных территориях в особых условиях. Мы подключаем услуги поэтапно, ориентируясь на потребности граждан и состояние инфраструктуры в конкретном населенном пункте. В Курахове банк в первую очередь запустил выдачу дебетовых карт, что обеспечило людям возможность получения зарплат, социальных выплат, пенсий и переводов", – приводит пресс-служба слова управляющего Донецким филиалом банка Александра Бобрика. Он отметил, что запуск операций обмена наличных гривен позволит местным жителям использовать свои сбережения. Организация запустила выездное обслуживание в Курахове с 16 апреля. Работа мобильного офиса организована в городе с учетом необходимых мер безопасности. Банк предварительно информирует граждан о датах и времени обслуживания.

https://ria.ru/20250425/psb-2013402248.html

курахово

донецкая народная республика

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курахово, донецкая народная республика, псб (банк псб)