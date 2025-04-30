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ПСБ запустил обмен наличных гривен на рубли в освобожденном Курахове в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025
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14:14 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/psb-2014353104.html
ПСБ запустил обмен наличных гривен на рубли в освобожденном Курахове в ДНР
ПСБ запустил обмен наличных гривен на рубли в освобожденном Курахове в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025
ПСБ запустил обмен наличных гривен на рубли в освобожденном Курахове в ДНР
Операции обмена наличных гривен на рубли стали доступны населению освобожденного города Курахово в Донецкой Народной Республике в мобильном офисе ПСБ, сообщает... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:14:00+03:00
2025-04-30T14:14:00+03:00
курахово
донецкая народная республика
псб (банк псб)
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Операции обмена наличных гривен на рубли стали доступны населению освобожденного города Курахово в Донецкой Народной Республике в мобильном офисе ПСБ, сообщает пресс-служба банка. Банк принимает как банкноты, так и монеты. Ограничений по сумме нет. "ПСБ осуществляет банковское обслуживание на освобожденных территориях в особых условиях. Мы подключаем услуги поэтапно, ориентируясь на потребности граждан и состояние инфраструктуры в конкретном населенном пункте. В Курахове банк в первую очередь запустил выдачу дебетовых карт, что обеспечило людям возможность получения зарплат, социальных выплат, пенсий и переводов", – приводит пресс-служба слова управляющего Донецким филиалом банка Александра Бобрика. Он отметил, что запуск операций обмена наличных гривен позволит местным жителям использовать свои сбережения. Организация запустила выездное обслуживание в Курахове с 16 апреля. Работа мобильного офиса организована в городе с учетом необходимых мер безопасности. Банк предварительно информирует граждан о датах и времени обслуживания.
https://ria.ru/20250425/psb-2013402248.html
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курахово, донецкая народная республика, псб (банк псб)
Курахово, Донецкая Народная Республика, ПСБ (Банк ПСБ)
ПСБ запустил обмен наличных гривен на рубли в освобожденном Курахове в ДНР

ПСБ: обмен наличных гривен на рубли стал доступен для жителей Курахова в ДНР

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Предоставлено ПСБ
ПСБ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Операции обмена наличных гривен на рубли стали доступны населению освобожденного города Курахово в Донецкой Народной Республике в мобильном офисе ПСБ, сообщает пресс-служба банка.
Банк принимает как банкноты, так и монеты. Ограничений по сумме нет.
"ПСБ осуществляет банковское обслуживание на освобожденных территориях в особых условиях. Мы подключаем услуги поэтапно, ориентируясь на потребности граждан и состояние инфраструктуры в конкретном населенном пункте. В Курахове банк в первую очередь запустил выдачу дебетовых карт, что обеспечило людям возможность получения зарплат, социальных выплат, пенсий и переводов", – приводит пресс-служба слова управляющего Донецким филиалом банка Александра Бобрика.
Он отметил, что запуск операций обмена наличных гривен позволит местным жителям использовать свои сбережения.
Организация запустила выездное обслуживание в Курахове с 16 апреля. Работа мобильного офиса организована в городе с учетом необходимых мер безопасности. Банк предварительно информирует граждан о датах и времени обслуживания.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
ПСБ выдал первые 100 банковских карт жителям Курахова в ДНР
25 апреля, 13:58
 
КураховоДонецкая Народная РеспубликаПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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