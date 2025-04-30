https://ria.ru/20250430/propaganda-2014297934.html

Власти Украины используют пропаганду, заявил Песков

Власти Украины используют пропаганду, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025

Власти Украины используют пропаганду, заявил Песков

Власти Украины используют пропаганду, ее должна использовать и Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:43:00+03:00

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2025-04-30T11:43:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Власти Украины используют пропаганду, ее должна использовать и Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы живем с вами в век, когда средства массовой коммуникации развиваются настолько бурно, что информация и пропаганда, в хорошем и плохом смысле этого слова, залезает к вам в уши, хотите вы этого или нет. Она работает из каждого утюга, как говорится. Это используют и наши оппоненты. Это сейчас использует тот же киевский режим. Но это также должны использовать мы", - сказал Песков, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/initsiativa-2014297073.html

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россия, украина, дмитрий песков