https://ria.ru/20250430/propaganda-2014297934.html
Власти Украины используют пропаганду, заявил Песков
Власти Украины используют пропаганду, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Власти Украины используют пропаганду, заявил Песков
Власти Украины используют пропаганду, ее должна использовать и Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:43:00+03:00
2025-04-30T11:43:00+03:00
2025-04-30T11:43:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Власти Украины используют пропаганду, ее должна использовать и Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы живем с вами в век, когда средства массовой коммуникации развиваются настолько бурно, что информация и пропаганда, в хорошем и плохом смысле этого слова, залезает к вам в уши, хотите вы этого или нет. Она работает из каждого утюга, как говорится. Это используют и наши оппоненты. Это сейчас использует тот же киевский режим. Но это также должны использовать мы", - сказал Песков, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/initsiativa-2014297073.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
Власти Украины используют пропаганду, заявил Песков
Песков: Киев использует пропаганду, ее должна использовать и Россия