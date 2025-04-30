https://ria.ru/20250430/primore-2014231730.html

СК завершил расследование дела экс-депутата, депортированного из Турции

СК завершил расследование дела экс-депутата, депортированного из Турции - РИА Новости, 30.04.2025

СК завершил расследование дела экс-депутата, депортированного из Турции

Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела обвиняемого в мошенничестве на 56 миллионов рублей бывшего депутата законодательного собрания... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T03:27:00+03:00

2025-04-30T03:27:00+03:00

2025-04-30T03:27:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела обвиняемого в мошенничестве на 56 миллионов рублей бывшего депутата законодательного собрания Приморья, ранее депортированного из Турции, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Седьмого марта официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Турция выдала россиянина, обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей в Приморском крае и находившегося в международном розыске с 2019 года. Турецкие правоохранители задержали его в начале года и в минувшую пятницу в аэропорту Стамбула передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России. В приморском следкоме подтвердили РИА Новости, что речь идет о депутате заксобрания Приморья шестого созыва Евгении Костюкове, который был избран в 2016 году от партии "Единая Россия". В январе 2020 года коллеги досрочно прекратили его полномочия по личному заявлению. "Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата законодательного собрания Приморского края, обвиняемого в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении СК. По версии следствия, с 2016 по 2017 год на территории Приморского края экс-парламентарий, фактически управляя деятельностью коммерческих организаций, организовал изготовление и последующее представление в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю подложных документов о выполнении работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в городе Большой Камень. Тем самым он мошенническим путем похитил более 56 миллионов рублей у КГУП "Приморский водоканал", которые являлись платой за якобы выполненную работу. В настоящее время обвиняемый и его защитник ознакомились с материалами уголовного дела, и оно направлено прокурору.

https://ria.ru/20250221/sud-2000684558.html

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происшествия, жилье, приморский край, россия, хабаровский край, ирина волк, единая россия, следственный комитет россии (ск рф)