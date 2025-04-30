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В Приморье задержали гражданина Китая, сбежавшего из колонии - РИА Новости, 30.04.2025
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02:35 30.04.2025 (обновлено: 06:21 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/primore-2014229876.html
В Приморье задержали гражданина Китая, сбежавшего из колонии
В Приморье задержали гражданина Китая, сбежавшего из колонии - РИА Новости, 30.04.2025
В Приморье задержали гражданина Китая, сбежавшего из колонии
Сотрудники ГУ ФСИН и пограничники задержали осуждённого гражданина Китая, который в минувшие выходные сбежал из колонии-поселения в Приморье, сообщает... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T02:35:00+03:00
2025-04-30T06:21:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
хасанский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Сотрудники ГУ ФСИН и пограничники задержали осуждённого гражданина Китая, который в минувшие выходные сбежал из колонии-поселения в Приморье, сообщает региональное УМВД РФ. Краевое ГУФСИН России 27 апреля сообщило о побеге осужденного гражданина Китая из колонии-поселения в посёлке Приморский Хасанского района. Как уточнял источник в правоохранительных органах РИА Новости, иностранец осуждён за незаконное пересечение государственной границы РФ. "В Приморье задержали осужденного, совершившего побег из колонии-поселения", - говорится в сообщении.
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россия
приморский край
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происшествия, россия, приморский край, хасанский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Приморский край, Хасанский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Приморье задержали гражданина Китая, сбежавшего из колонии

В Приморье задержали гражданина Китая, сбежавшего из колонии-поселения

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Сотрудники ГУ ФСИН и пограничники задержали осуждённого гражданина Китая, который в минувшие выходные сбежал из колонии-поселения в Приморье, сообщает региональное УМВД РФ.
Краевое ГУФСИН России 27 апреля сообщило о побеге осужденного гражданина Китая из колонии-поселения в посёлке Приморский Хасанского района. Как уточнял источник в правоохранительных органах РИА Новости, иностранец осуждён за незаконное пересечение государственной границы РФ.
"В Приморье задержали осужденного, совершившего побег из колонии-поселения", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияПриморский крайХасанский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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