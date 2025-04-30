https://ria.ru/20250430/primore-2014229876.html

В Приморье задержали гражданина Китая, сбежавшего из колонии

В Приморье задержали гражданина Китая, сбежавшего из колонии - РИА Новости, 30.04.2025

В Приморье задержали гражданина Китая, сбежавшего из колонии

Сотрудники ГУ ФСИН и пограничники задержали осуждённого гражданина Китая, который в минувшие выходные сбежал из колонии-поселения в Приморье, сообщает... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T02:35:00+03:00

2025-04-30T02:35:00+03:00

2025-04-30T06:21:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

хасанский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Сотрудники ГУ ФСИН и пограничники задержали осуждённого гражданина Китая, который в минувшие выходные сбежал из колонии-поселения в Приморье, сообщает региональное УМВД РФ. Краевое ГУФСИН России 27 апреля сообщило о побеге осужденного гражданина Китая из колонии-поселения в посёлке Приморский Хасанского района. Как уточнял источник в правоохранительных органах РИА Новости, иностранец осуждён за незаконное пересечение государственной границы РФ. "В Приморье задержали осужденного, совершившего побег из колонии-поселения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250429/moskva-2014089480.html

россия

приморский край

хасанский район

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происшествия, россия, приморский край, хасанский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)